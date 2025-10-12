تحذير خطير.. 16 تطبيقا مهددا بالاختراق

أطلقت شركة مايكروسوفت تحذيراً عاجلاً دعت فيه المستخدمين إلى تحديث تطبيقاتهم فوراً، محذرة من أن التأخير في التحديث قد يؤدي إلى ثغرات أمنية خطيرة تهدد خصوصيتهم.

وأكدت الشركة أن دعم "مايكروسوفت أوفيس 2016" و"أوفيس 2019" سينتهي اعتباراً من الثلاثاء المقبل، ما يعني توقف التحديثات الأمنية وإصلاحات الأخطاء بشكل كامل، وبالتالي ترك المستخدمين في مواجهة مباشرة مع التهديدات السيبرانية.

وتشمل التطبيقات المتأثرة بالقرار:وورد، إكسل، أوتلوك، باوربوينت، أكسس، بابليشر، سكايب للأعمال، وون نوت، إلى جانب عدد من التطبيقات الأخرى ضمن حزمة "أوفيس".

وأوضح جيريمي كارلسون، مدير التسويق في "مايكروسوفت 365"، أن "استمرار استخدام البرامج غير المدعومة يعرض الأجهزة لخطر الاختراق، فقدان البيانات، وخسائر في الإنتاجية، فضلاً عن مشكلات قانونية تتعلق بالامتثال للمعايير الأمنية".

وأضاف، في منشور عبر منتدى مايكروسوفت الرسمي: "الوقت المناسب للترقية هو الآن... يجب نقل جميع الأجهزة التي تعمل بـ Office 2016 أو 2019 إلى نسخة مدعومة رسمياً لتفادي الهجمات الإلكترونية المحتملة".

ويأتي هذا التحذير بعد أيام من خلل فني أصاب خدمات مايكروسوفت تيمز (Teams) ضمن منظومة Microsoft 365، ما تسبب في توقف الخدمة مؤقتاً لدى عدد من المستخدمين عالمياً، وفتح الشركة تحقيقاً لمعرفة الأسباب.

واختتمت مايكروسوفت تحذيرها بالتأكيد على ضرورة عدم تجاهل التحديثات، نظراً لارتفاع معدلات الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الأنظمة القديمة والثغرات غير المعالجة، مشددة على أهمية التأكد من أن الأجهزة تعمل بأحدث الإصدارات لحماية البيانات والمعلومات الحساسة.