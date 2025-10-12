منوعات

تحذير خطير.. 16 تطبيقا مهددا بالاختراق


أطلقت شركة مايكروسوفت تحذيراً عاجلاً دعت فيه المستخدمين إلى تحديث تطبيقاتهم فوراً، محذرة من أن التأخير في التحديث قد يؤدي إلى ثغرات أمنية خطيرة تهدد خصوصيتهم.

وأكدت الشركة أن دعم "مايكروسوفت أوفيس 2016" و"أوفيس 2019" سينتهي اعتباراً من الثلاثاء المقبل، ما يعني توقف التحديثات الأمنية وإصلاحات الأخطاء بشكل كامل، وبالتالي ترك المستخدمين في مواجهة مباشرة مع التهديدات السيبرانية.

وتشمل التطبيقات المتأثرة بالقرار:وورد، إكسل، أوتلوك، باوربوينت، أكسس، بابليشر، سكايب للأعمال، وون نوت، إلى جانب عدد من التطبيقات الأخرى ضمن حزمة "أوفيس".

وأوضح جيريمي كارلسون، مدير التسويق في "مايكروسوفت 365"، أن "استمرار استخدام البرامج غير المدعومة يعرض الأجهزة لخطر الاختراق، فقدان البيانات، وخسائر في الإنتاجية، فضلاً عن مشكلات قانونية تتعلق بالامتثال للمعايير الأمنية".

وأضاف، في منشور عبر منتدى مايكروسوفت الرسمي: "الوقت المناسب للترقية هو الآن... يجب نقل جميع الأجهزة التي تعمل بـ Office 2016 أو 2019 إلى نسخة مدعومة رسمياً لتفادي الهجمات الإلكترونية المحتملة".

ويأتي هذا التحذير بعد أيام من خلل فني أصاب خدمات مايكروسوفت تيمز (Teams) ضمن منظومة Microsoft 365، ما تسبب في توقف الخدمة مؤقتاً لدى عدد من المستخدمين عالمياً، وفتح الشركة تحقيقاً لمعرفة الأسباب.

واختتمت مايكروسوفت تحذيرها بالتأكيد على ضرورة عدم تجاهل التحديثات، نظراً لارتفاع معدلات الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الأنظمة القديمة والثغرات غير المعالجة، مشددة على أهمية التأكد من أن الأجهزة تعمل بأحدث الإصدارات لحماية البيانات والمعلومات الحساسة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحذير خطير.. 16 تطبيقا مهددا بالاختراق
الاتحاد الأوروبي يطبق نظاما جديدا على حدوده الخارجية
عالما أعصاب يرفعان دعوى قضائية ضد شركة آبل
المكسيك: الفيضانات تخلف عشرات القتلى والمفقودين
الصين: تُطلق أول محطة حرارية شمسية بنظام البرجين في العالم
من هي ماريا ماتشادو التي مُنحت جائزة "نوبل" للسلام
ديلي تلغراف: ترامب قد يفرض رسوماً على النرويج إذا لم يُمنح جائزة نوبل!
الإغلاق الحكومي يضرب مخططات البنتاغون الاستراتيجية!
حقنة نانوية تحقق تطور علمي مذهل وتعالج الألزهايمر من جذوره!
غوغل تحذر مستخدمي أندرويد من أمر خطير
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك