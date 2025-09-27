شركة آبل تطلق ميزة جديدة تنهي ازعاج الاتصالات الغريبة

أطلقت شركة أبل ميزة جديدة تهدف إلى التصدي للمكالمات المزعجة والمتكررة من أرقام غير معروفة، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بحماية خصوصية المستخدمين وتحسين تجربتهم اليومية، حيث أطلقت شركة أبل في تحديث "iOS 26" ميزة جديدة طال انتظارها تُعرف باسم فحص المكالمات"Call Screening"، والتي تهدف إلى الحد من المكالمات المزعجة من المسوقين الآليين والمتصلين غير المرغوب فيهم.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تصفية المكالمات القادمة من أرقام غير معروفة من خلال مساعد رقمي يقوم بالتحدث إلى المتصل أولًا، ومن ثم عرض ملخص مكتوب لما قاله المتصل ليقرر المستخدم ما إذا كان يرغب في الرد على المكالمة أم لا.

وعند تفعيل الميزة، يتم تشغيل رد آلي عند تلقي مكالمة من رقم غير محفوظ، حيث يُطلب من المتصل ذكر اسمه وسبب الاتصال.

وبعد ذلك، تعرض هذه الرسالة كنص على شاشة الهاتف، ويمكن للمستخدم قبول المكالمة أو رفضها استنادًا إلى ما ورد في النص.

وما يميز هذه الإضافة، هو أنها لا تعمل مع الأرقام المعروفة أو المحفوظة في جهات الاتصال، ويمكن تشغيلها أو إيقافها في أي وقت من خلال الإعدادات.

وتتوافر الميزة على جميع الهواتف التي تدعم نظام "iOS 26"، بدءًا من أجهزة "iphone 11" التي تم إطلاقها في ايلول 2019 وما بعدها، دون الحاجة إلى أي تقنيات إضافية.