إيران تعلق على اختفاء أمير موسوي في مصر

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن الشخص المختفي في مصر والمعروف باسم أمير موسوي، ليس دبلوماسيا إيرانيا، حيث أوضح في تصريحات تلفزيونية أنه شغل في فترة سابقة منصب المستشار الثقافي للبعثة الإيرانية في الخارج، لكنه لم يعد يمارس أي مهام دبلوماسية رسمية.

كما أوضح بقائي أن موسوي دخل الأراضي المصرية بجواز سفر عراقي، وليس بجواز سفر إيراني، لكنه أكد أن حقوق المواطنين الإيرانيين، تتابع بعناية من خلال مكتب حماية المصالح الإيرانية في القاهرة.

فيما تداولت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين أنباء عن اختفاء الإعلامي الإيراني أمير الموسوي في مصر، وذلك بعد وصوله إلى مطار القاهرة بدعوة رسمية.

وقد أثار غياب الموسوي علامات استفهام كبرى حول سلامته، مما أطلق مطالبات عاجلة بكشف الحقيقة، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للموسوي على فيسبوك.

في حين يطالب ناشطون ومتابعون رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء بالتدخل الفوري لمعرفة مصير الإعلامي والعمل على كشف ملابسات الحادث.