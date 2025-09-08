منوعات

إيران تعلق على اختفاء أمير موسوي في مصر


صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن الشخص المختفي في مصر والمعروف باسم أمير موسوي، ليس دبلوماسيا إيرانيا، حيث أوضح في تصريحات تلفزيونية أنه شغل في فترة سابقة منصب المستشار الثقافي للبعثة الإيرانية في الخارج، لكنه لم يعد يمارس أي مهام دبلوماسية رسمية.

كما أوضح بقائي أن موسوي دخل الأراضي المصرية بجواز سفر عراقي، وليس بجواز سفر إيراني، لكنه أكد أن حقوق المواطنين الإيرانيين، تتابع بعناية من خلال مكتب حماية المصالح الإيرانية في القاهرة.

فيما تداولت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين أنباء عن اختفاء الإعلامي الإيراني أمير الموسوي في مصر، وذلك بعد وصوله إلى مطار القاهرة بدعوة رسمية.

وقد أثار غياب الموسوي علامات استفهام كبرى حول سلامته، مما أطلق مطالبات عاجلة بكشف الحقيقة، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للموسوي على فيسبوك.

في حين يطالب ناشطون ومتابعون رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء بالتدخل الفوري لمعرفة مصير الإعلامي والعمل على كشف ملابسات الحادث.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تركيا: فرض حظر شامل على التظاهرات في اسطنبول
إيران تعلق على اختفاء أمير موسوي في مصر
خسوف كلي للقمر اليوم السابع من أيلول سنة 2025 ميلادية
أكاديمية العلوم الروسية تتوقع موعد ذروة العاصفة المغناطيسية
وداعاً لأرقام الهاتف.. واتساب يطور ميزة تتيح التواصل باسم المستخدم
"تحرش وعنف وإدمان".. تحذيرات من منصة روبلوكس
منظمة الصحة العالمية تحذّر من ارتفاع معدلات الوفيات بالكوليرا حول العالم
إنجاز رائد يعيد لمريض سكري قدرته على إنتاج الأنسولين
ابتكار علاج ثوري للسرطان يجمع بين البكتيريا والفيروسات!
الطيران الإيراني يشكو من ارتفاع رسوم مطار النجف
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك