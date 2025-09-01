أكاديمية العلوم الروسية تتوقع موعد ذروة العاصفة المغناطيسية

أفاد مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بأن الاضطرابات الجيومغناطيسية الناجمة عن البلازما المنبعثة من الشمس ستستمر على الأرض لمدة 30-45 ساعة، فبحسب خبراء المختبر، من المحتمل حدوث عواصف مغناطيسية قوية تصل إلى ذروتها يوم غد الثلاثاء 2 أيلول الجاري، حيث أكدوا أن "العلماء رصدوا انبعاثين للبلازما من الشمس وتوهجاً قوياً".

وانطلقت في الحالة الأولى، سحابة بلازما متوسطة الحجم باتجاه عطارد والزهرة، وفي الحالة الثانية - اتجهت مباشرة نحو الأرض، إذ جاء في بيان المختبر: "استنادا إلى حسابات حركة انبعاث البلازما، من المتوقع حدوث اضطرابات مغناطيسية أرضية يومي 1 و2 أيلول (من الاثنين إلى الثلاثاء).

ووفقاً لهذه الحسابات، ستبدأ الاضطرابات المغناطيسية الأرضية في الأول من أيلول حوالي الساعة 11 مساء بتوقيت موسكو، وستستمر من 30 إلى 45 ساعة، أي طوال يوم الثلاثاء 2 أيلول، وجزء من يوم الأربعاء على الأقل".

كما لفت الخبراء، إلى أن "ذروة الاضطرابات المغناطيسية الأرضية ستبلغ ذروتها حوالي منتصف نهار الثلاثاء، حيث حينها، ستصل المؤشرات المغناطيسية الأرضية إلى مستوى تقريبي Kp=7، وهو ما يتوافق مع العواصف المغناطيسية من الفئة G3".

وطبقًا للخبراء: فإن "هذه العواصف المغناطيسية تعد قوية وفقاً لمقياس الطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، لذلك قد تؤدي، من بين أمور أخرى، إلى انحراف المركبات الفضائية عن مدارها، وإصدار إنذارات كاذبة في أنظمة الطاقة، وانقطاع في الاتصالات اللاسلكية، والملاحة عبر الأقمار الصناعية، كما يمكن رؤية الشفق القطبي حتى خطوط العرض الوسطى التي تتراوح بين 50 و55 درجة".

وقد تتوفر معلومات جديدة حول الاضطرابات والعواصف القادمة إلا لحظة وصول القذف إلى الأرض. وأوضح المختبر أن "سحابة البلازما تقع حاليا في المنطقة غير المرئية، حيث غادرت مجال رؤية أجهزة رصد الهالة الشمسية، وستظهر في منطقة المراقبة قبل ساعة فقط من اصطدامها بالأرض".