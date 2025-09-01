منوعات

أكاديمية العلوم الروسية تتوقع موعد ذروة العاصفة المغناطيسية


 

 

أفاد مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بأن الاضطرابات الجيومغناطيسية الناجمة عن البلازما المنبعثة من الشمس ستستمر على الأرض لمدة 30-45 ساعة، فبحسب خبراء المختبر، من المحتمل حدوث عواصف مغناطيسية قوية تصل إلى ذروتها يوم غد الثلاثاء 2 أيلول الجاري، حيث أكدوا أن "العلماء رصدوا انبعاثين للبلازما من الشمس وتوهجاً قوياً".

وانطلقت في الحالة الأولى، سحابة بلازما متوسطة الحجم باتجاه عطارد والزهرة، وفي الحالة الثانية - اتجهت مباشرة نحو الأرض، إذ جاء في بيان المختبر: "استنادا إلى حسابات حركة انبعاث البلازما، من المتوقع حدوث اضطرابات مغناطيسية أرضية يومي 1 و2 أيلول (من الاثنين إلى الثلاثاء).

ووفقاً لهذه الحسابات، ستبدأ الاضطرابات المغناطيسية الأرضية في الأول من أيلول حوالي الساعة 11 مساء بتوقيت موسكو، وستستمر من 30 إلى 45 ساعة، أي طوال يوم الثلاثاء 2 أيلول، وجزء من يوم الأربعاء على الأقل".

كما لفت الخبراء، إلى أن "ذروة الاضطرابات المغناطيسية الأرضية ستبلغ ذروتها حوالي منتصف نهار الثلاثاء، حيث حينها، ستصل المؤشرات المغناطيسية الأرضية إلى مستوى تقريبي Kp=7، وهو ما يتوافق مع العواصف المغناطيسية من الفئة G3".

وطبقًا للخبراء: فإن "هذه العواصف المغناطيسية تعد قوية وفقاً لمقياس الطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، لذلك قد تؤدي، من بين أمور أخرى، إلى انحراف المركبات الفضائية عن مدارها، وإصدار إنذارات كاذبة في أنظمة الطاقة، وانقطاع في الاتصالات اللاسلكية، والملاحة عبر الأقمار الصناعية، كما يمكن رؤية الشفق القطبي حتى خطوط العرض الوسطى التي تتراوح بين 50 و55 درجة".

وقد تتوفر معلومات جديدة حول الاضطرابات والعواصف القادمة إلا لحظة وصول القذف إلى الأرض. وأوضح المختبر أن "سحابة البلازما تقع حاليا في المنطقة غير المرئية، حيث غادرت مجال رؤية أجهزة رصد الهالة الشمسية، وستظهر في منطقة المراقبة قبل ساعة فقط من اصطدامها بالأرض".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
