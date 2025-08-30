منوعات

"تحرش وعنف وإدمان".. تحذيرات من منصة روبلوكس


حذر اختصاصيون مصريون في مجال الأمن السيبراني وعلم النفس من خطورة منصة الأطفال "روبلوكس"، مؤكدين أنها تشكل خطراً بالغاً على الصغار والمراهقين.

وقالوا إن "اللعبة جذبت أكثر من 200 مليون مستخدم شهرياً في العالم، معظمهم من الفئة العمرية ما بين 8 و16 عاماً"، مشيرين إلى أنها "تحتوي على إيحاءات لا تليق بالأطفال، ومطالبين بمنع استخدامها، وتحذير الأسر منها".

وفي السياق، أوضح الدكتور محمد محسن رمضان، رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمركز العرب للأبحاث والدراسات أن "المنصة تتيح للمستخدمين إنشاء عوالم افتراضية وألعاب خاصة بهم، ما يجعلها مليئة بمحتويات غير خاضعة للرقابة الكاملة، قد تتضمن إيحاءات جنسية أو رسائل عنف أو سلوكيات غير ملائمة للأطفال".

وأضاف أن "تواصل الأطفال داخل المنصة عبر الدردشة يفتح الباب أمام الغرباء والمجرمين الإلكترونيين للتواصل معهم، واستغلالهم نفسيا أو ماليا".

عملة افتراضية

كما كشف أن خطورة اللعبة تأتي كذلك من احتوائها على عملة افتراضية يتم شراؤها بالمال الحقيقي، ما قد يدفع الأطفال للوقوع في فخ عمليات نصب واحتيال، أو تجعلهم عرضة للإدمان المالي. وتابع قائلا إن "الانغماس المفرط في العوالم الافتراضية يؤدي كذلك إلى عزلة اجتماعية، وتراجع في التحصيل الدراسي، بل قد يصل إلى إصابة الطفل باضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب.

تحديات مميتة

إلى ذلك، أكد الخبير السيبراني أن "بعض الدول اتخذت قرارا بحظر المنصة من أجل وقاية النشء من مخاطر يصعب ضبطها داخل بيئة اللعبة".

وأوضح أنه "على الرغم من أن الشركة المطورة أعلنت عن سياسات حماية لها فإن الثغرات الأمنية وضعف الرقابة على المحتوى جعلت اللعبة بيئة خصبة لانتشار سلوكيات خطيرة، بدءاً من التنمر الإلكتروني وصولاً إلى استغلال الأطفال في تحديات مميتة وقاتلة".

ورأى رمضان أن "خطورة روبلوكس تكمن كذلك في مزجها بين الترفيه والتفاعل الاجتماعي المفتوح دون ضوابط كافية، ما يجعلها أكثر خطورة من الألعاب التقليدية"، مؤكداً أن "الحل الأمثل للمواجهة يكمن في مقاربة شاملة تبدأ من توعية أولياء الأمور، مروراً بفرض آليات رقابة ذكية على مستوى الدولة، وصولاً إلى تطوير بدائل آمنة محلية أو إقليمية توفر نفس المتعة دون المخاطر".

من جانبه، قال أستاذ الصحة النفسية الدكتور وليد هندي، إن "40 مليون مصري يستخدمون الألعاب الإلكترونية حالياً، وسيصلون إلى 45 مليوناً في عام 2029"، وفقاً لإحصائيات رسمية.

وأوضح أن "ما يتوجب الوقوف أمامه الآن هو أن 71% من مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر يلعبون يومياً عبر الهاتف، و37% منهم يلعبون لمدة أكثر من ساعة في اليوم، والكثير من هذه الألعاب تساهم في فقدان الهوية وخلخلتها من خلال اكتساب مفاهيم غير مرغوبة لهذه الألعاب".

كما أضاف أن "هذه الألعاب يكون تأثيرها أقوى من مجرد الانشغال العقلي وفرط الحركة والانفصال عن الواقع، والشعور بالوحدة النفسية".

وما يؤكد ذلك أن أحد مراكز الأبحاث الأميركية الشهيرة ذكر أن 31% ممن يلعبون هذه الألعاب تعرضوا للإساءة، و26% تعرضوا إلى إخراج متعمد، و11% تعرضوا إلى التحرش الجنسي.

وتابع أستاذ الصحة النفسية أن "الأطفال هم أكثر فئة معرضة للإساءة الجنسية من خلال ألعاب السوشيال ميديا، لأن الطفل بطبيعته سهل الانقياد، ودائما ما يكون لديه ثقة زائدة لاستكشاف أي شيء جديد للتعرف عليه، بالإضافة إلى أن البيئة الرقمية غير آمنة لتعامل الصغار معها، لذلك يتم استقطابهم بسهولة".

وختم قائلا: "أنصح الأسر بتوسيع سلوك التوعية لأطفالهم وإبعادهم عن الهواتف المحمولة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لتفريغ طاقاتهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"تحرش وعنف وإدمان".. تحذيرات من منصة روبلوكس
منظمة الصحة العالمية تحذّر من ارتفاع معدلات الوفيات بالكوليرا حول العالم
إنجاز رائد يعيد لمريض سكري قدرته على إنتاج الأنسولين
ابتكار علاج ثوري للسرطان يجمع بين البكتيريا والفيروسات!
الطيران الإيراني يشكو من ارتفاع رسوم مطار النجف
أمريكا: القبض على جندي أمريكي في قضية تجسس جديدة
أمريكا: حرائق الغابات تلتهم شمال لوس أنجلوس وسط كاليفورنيا
تيك توك مهدد بالاغلاق في مصر
انطلاق اول رحلة بحرية لنقل زائري الاربعينية الى العراق
أميركا: فيضانات مدمرة تضرب الساحل الشرقي في نيويورك للمرة الثانية!
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك