أمريكا: القبض على جندي أمريكي في قضية تجسس جديدة

ألقت السلطات الأمريكية القبض على جندي يخدم في "فورت بليس" بولاية تكساس الأربعاء الماضي بتهمة "محاولة مشاركة معلومات حساسة حول الدبابة القتالية إم 1أيه 2 مع روسيا"، وفق كاتب أمركي، حيث ذكر الكاتب الأمريكي بيتر سوسيو المتخصص في الكتابات العسكرية والسياسية والشؤون الدولية في تقرير نشرته مجلة "ناشونال انتريست" الأمريكية: إن "وزارة العدل الأمريكية أعلنت أن تايلور أدام لي (22 عاما) بدأ يجرى اتصالات مع ما اعتقد أنها وزارة الدفاع الروسية في شهر مايو الماضي".

وأضاف "نقل لي، أول مرة المعلومات السرية في شهر يونيو، ويعتقد أن لي، الذي زعمت وزارة العدل الأمريكية أنه يحمل تصريحا أمنيا للوصول لقسم المعلومات الحساسة السرية للغاية، شارك معلومات فنية خاضعة للتقييد خاصة بالتصدير بالنسبة للدبابة".

وترددت تقارير بأن لي "قال في رسالة تم إرسالها من الناحية الظاهرية إلى وزارة الدفاع الروسية: الولايات المتحدة مستاءة مني لمحاولة كشف نقاط ضعفها، في هذه المرحلة سوف أتطوع حتى لمساعدة الاتحاد الروسي عندما أكون هناك بأي وسيلة".

كما أوضح الكاتب الأمريكي بالتقرير أن "لي سعى أيضا إلى تسليم قطعة من معدات الدبابة لمنشأة تخزين في ال باسو بولاية تكساس وبعد ذلك أرسل رسالة إلى شخص اعتقد أنه يعمل لحساب الاستخبارات الروسية، قال فيها "تم إنجاز المهمة".

ونقل سوسيو عن البرجادير جنرال سين إف ستنشيون، القائد العام لقيادة مكافحة التجسس التابعة للجيش، قوله: "عملية القبض تذكير مثير للقلق بالتهديد الخطير الذي يواجهه الجيش الأمريكي".

وذكر ستنشيون: "بفضل العمل الشاق الذي تقوم به عناصر مكافحة التجسس في الجيش وشركاؤنا في مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإنه سوف يتم حتما القبض على الجنود الذين يحنثون بالقسم ويشكلون تهديدا داخليا، وسوف يتم تقديمهم للعدالة، وسنواصل حماية أفراد الجيش وتأمين معداته".

فيما يُعد لي آخر جندي بالجيش الأمريكي يتم القبض عليه بتهمة "مشاركة معلومات سرية" وفي السنوات القليلة الماضية، تم إلقاء القبض على أكثر من ستة أفراد بالجيش الأمريكي وتم اتهامهم بنقل معلومات إلى الصين، وفق التقرير.

كذلك ذكر التقرير، "في يونيو، أقر ضابط صف سابق في الجيش الأمريكي بالذنب بعد محاولته التواصل مع القنصلية الصينية في تركيا، ووصف خبراء الأمن السيبراني والاستخبارات جهوده "التجارية" بأنها "خرقاء ".

وأضاف سوسيو أنه "لحسن الطالع بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، كانت معظم المحاولات الأخيرة من جانب جنود أمريكيين لنقل معلومات لخصوم، غير بارعة، غير أن هذه الظاهرة لا تزال مثيرة للقلق لأن آخرين يمكن أن يكونوا بصدد نقل معلومات بنشاط، وأكثر براعة في إخفاء أي أثر لانشطتهم . ويكون من الأصعب للغاية القبض على الأشخاص الأكثر نجاحا في نقل المعلومات".

واعترف ضابط متقاعد من الجيش، عمل في وظيفة مدنية في القوات الجوية الأمريكية، مؤخرا بذنبه في مشاركة معلومات عن الحرب في أوكرانيا عبر تطبيق "مواعدة"، ووقعت حوادث مماثلة تتعلق بقيام أفراد عسكريين بنشر معلومات سرية عن دبابات وطائرات حربية وحتى أنظمة أسلحة، في منتديات ألعاب إلكترونية شهيرة.

وفي أواخر عام 2024، صدر حكم بحق جاك تيكسيرا، في الحرس الوطني الجوي، بالسجن 15عاما بعدما ثبتت إدانته بمشاركة معلومات سرية عبر "ديسكورد"، وهو تطبيق تواصل اجتماعي شهير للألعاب الإلكترونية".

وأوضح تيكسيرا إنه "كان يشارك وثائق عن الحرب في أوكرانيا لإثارة إعجاب أصدقائه على تطبيق "ديسكورد".

وفي الأعوام الماضية، تم نشر أسرار تتعلق بالطائرة "إف-15 إي سترايك إيجل"، و"الطائرة إف – 16 فايتنج فالكون"، والدبابة "تشالنجر 2 إم بي تي" و"الدبابة 2 إم بي تي" من سلسلة ليكريك والقذيفة الصينية المضادة للدبابات "دي تي سي 10-125" على المنتديات. وفق التقرير.