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مصر تتفوق على إسرائيل بدعم صيني


"مصر تتفوق على إسرائيل".. كان هذا عنوان تقرير لموقع " chiportal" الإخباري الإسرائيلي والمتخصص في الشؤون التقنية، حيث أكد الموقع أن شراكة مصر مع شركة Tsinghua Unigroup الصينية العالمية لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 300 مليون دولار سيركز على الذكاء الاصطناعي والرقائق سيجعلها تتفوق على إسرائيل في هذا المجال.

وذكر آفي بيليزوفسكي، معد التقرير إن مذكرة تفاهم جديدة موقعة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والشركة المصرية للاتصالات وشركة تسينغهوا يوني جروب الصينية وضعت حجر الأسس لإنشاء صندوق بقيمة 300 مليون دولار يركز على تطوير الذكاء الاصطناعي والرقائق التكنولوجيا، إلى جانب إنشاء مركز بيانات ومرافق بحثية مما سيحول مصر لعملاق تكنولوجيا في المنطقة يتفوق على إسرائيل.

ووقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشركة المصرية للاتصالات (TE)، ومركز الابتكار التطبيقي (AIC)، وشركة تسينغهوا يوني جروب (Tsinghua Unigroup) مذكرة تفاهم رائدة خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي التي عقدت في بكين مؤخرا.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة الإستراتيجية إلى تعزيز مكانة مصر بشكل كبير في ساحة التكنولوجيا العالمية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، فإن التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وشركة TE، وAIC، وTsinghua Unigroup، سيؤدي إلى إنشاء صندوق استثماري مهم في مجال التكنولوجيا، بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، وسيعمل الصندوق على تعزيز الابتكار في مجالين رئيسيين وهما: الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقائق.

وبيّن الموقع العبري إنه يُنظر إلى هذين المجالين باعتبارهما محركين حاسمين للنمو الاقتصادي المستقبلي والتقدم التكنولوجي، وخاصة في عصر التحول الرقمي.

ومن المتوقع أن تساهم تسينغهوا يوني جروب والكيانات التابعة لها بما يتراوح بين 60 و70 بالمئة من رأس المال المطلوب لصندوق الاستثمار، مما يدل على الالتزام القوي للعملاق الصيني بهذه المبادرة.

ومن خلال الدعم المالي الكبير، من المتوقع أن تلعب تسينغهوا دورا رئيسيا في نجاح الصندوق.

وبالإضافة إلى إنشاء الصندوق، تشير الاتفاقية إلى خطط تسينجوا يوني جروب لإنشاء مركز بيانات متطور في مصر وتقديم الخدمات السحابية للقطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى تحسين البنية التحتية للبيانات في البلاد بشكل كبير وزيادة القدرات الرقمية لمجموعة متنوعة من الصناعات، مع إنشاء بنية تحتية قوية للابتكار التكنولوجي المستقبلي.

وعلاوة على ذلك، ستقوم شركة Tsinghua Unigroup والشركات التابعة لها بدراسة جدوى إنشاء مركز للبحث والتطوير في مصر.

وسيتخصص المركز المقترح في تصميم الرقائق وهندسة الأنظمة، بهدف رعاية المواهب المحلية وبناء الخبرات المحلية في هذه المجالات المتخصصة، إذ يعد هذا الجهد خطوة مهمة نحو طموح مصر في أن تصبح لاعبًا رائدًا في صناعة الرقائق.

وتركز مذكرة التفاهم أيضًا على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبشكل خاص على تعزيز النماذج اللغوية الكبيرة في اللغة العربية.

كما يهدف هذا الجانب من الشراكة إلى تلبية الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي المتكيفة مع العالم الناطق باللغة العربية وتعزيز مكانة مصر كشركة رائدة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وعلى وجه الخصوص، فإن الهدف هو تطوير نماذج كبيرة للدول الناطقة باللغة العربية.

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