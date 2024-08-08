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الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا بسبب جدري القردة!


صرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم أمس الأربعاء، إن المنظمة ستعقد اجتماعا طارئا بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بجدري القردة بين البشر.

وذكر غيبريسوس للصحفيين إنه "ونظرا لانتشار جدري القردة خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية واحتمال انتشاره داخل إفريقيا وخارجها، قررت المنظمة تشكيل لجنة طوارئ لتقديم المشورة بشأن ما إذا كان تفشي المرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة، وذلك أمر ذو أهمية دولية".

وأضاف غيبريسوس أن اللجنة "ستجتمع في أقرب وقت ممكن، وسيتألف الاجتماع من خبراء مستقلين في مختلف المجالات ذات الصلة من جميع أنحاء العالم".

ويعتبر جدري القردة مرض معد نادر وشائع في المناطق النائية في وسط وغرب إفريقيا. وتتمثل أعراضه في الغثيان والحمى والطفح الجلدي والحكة وآلام العضلات.

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الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا بسبب جدري القردة!
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