منوعات

الأمم المتحدة تكشف عن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لعام 2023


أفادت الأمم المتحدة في تقرير جديد إن قرابة 40 مليون شخص أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز العام الماضي، بينما لم يتلق أكثر من 9 ملايين منهم أي علاج، حيث بيّنتفي تقريرها "كانت النتيجة أن العالم يشهد وفاة شخص كل دقيقة لأسباب مرتبطة بالإيدز".

وبينما أحرز تقدم لإنهاء تفشي الإيدز عالميا  قال التقرير إن "هذا التقدم تباطأ بالإضافة لنقص التمويل وارتفاع عدد الإصابات الجديدة في  مناطق هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية".

وذكر "توفي حوالي 630 ألف شخص جراء أمراض مرتبطة بالإيدز في عام 2023 وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 2.1 مليون حالة وفاة في 2004".

لكن عدد العام الماضي لازال يمثل أكثر من ضعف الهدف الذي حددته الأمم المتحدة لعام 2025 وهو أقل من 250 ألف حالة وفاة بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز.

وأوضح أن "عدم المساواة بين الجنسين يؤدي لتفاقم المخاطر التي تواجه الفتيات والنساء" مشيرا إلى "الارتفاع غير العادي في معدلات الإصابة بالفيروس بين المراهقات والشابات في أجزاء من إفريقيا".

وأفاد التقرير بـ"ارتفاع نسبة الإصابات الجديدة على مستوى العالم بين المجتمعات المهمشة التي تواجه وصمة وتمييزا كالعاملين في الدعارة والمثليين والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن  إلى 55 بالمائة في 2023 بعد أن كانت النسبة 45 بالمائة في عام 2010".

وذكرت ويني بيانييما المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز "تعهد زعماء العالم بإنهاء تفشي الإيدز باعتباره تهديدا للصحة العامة بحلول 2030 يمكنهم الوفاء بوعدهم لكن فقط إذا ضمنوا الموارد اللازمة لمكافحة الفيروس".

وفي إطار ذلك تعهد الزعماء بخفض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أقل من 370 ألف حالة بحلول عام 2025، لكن التقرير ذكر أن الإصابات الجديدة ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 1.3 مليون في عام 2023.

كذلك ورد في التقرير إن من بين 39.9 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية على مستوى العالم العام الماضي قد علم 86 بالمائة أنهم مصابون وكان 77 بالمائة يحصلون على العلاج بينما انتصر 72 بالمائة على المرض.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمم المتحدة تكشف عن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لعام 2023
أول جهاز للتحكم بالعقل عن بعد في العالم
تقطع الاتصالات.. توهجات شمسية قوية تضرب الأرض
عطل تقني يضرب أنظمة الحوسبة ومرافق حيوية حول العالم
كارثة إلكترونية.. المليارات من كلمات المرور أصبحت بأيدي القراصنة
الكويت تمنع أصحاب الحسينيات من رفع الرايات والأعلام، بإستثناء علم الدولة!
خبير أنواء جوية يتحدث عن موعد انتهاء موجة الحر في الشرق الأوسط
شركة أبل تعلن تأجيل إطلاق خصائص الذكاء الاصطناعي
عدد الحجاج المتوفين يتجاوز الألف معظمهم غير مسجلين
المغرب تنقذ 91 شخصا على متن قارب هجرة غير شرعية
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك