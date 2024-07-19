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عطل تقني يضرب أنظمة الحوسبة ومرافق حيوية حول العالم


 تسبب عطل في منصة الأمن السيبراني "كراود سترايك" في مشاكل عالمية بتكنولوجيا المعلومات، وتعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

وأعلنت إسبانيا عن تعرض كل مطاراتها لمشاكل تقنية، كما أعلنت سلطات مطار برلين عن وقف حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل مؤقت بسبب خلل في أنظمة الكمبيوتر.

وقالت وكالة "رويترز" بأن الركاب في مطار إدنبره في اسكتلندا لم يتمكنوا من استخدام الماسحات الضوئية الآلية لبطاقات الصعود إلى الطائرة، حيث عرضت شاشات المراقبة الأمنية رسالة تقول "الخادم غير متصل بالإنترنت".

وقال متحدث باسم مطار شيبول في أمستردام بهولندا إن المطار تأثر بالعطل أيضا.

وقالت وكالة الطيران الأمريكية إن الخطوط الجوية الأمريكية أوقفت حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات.

وذكرت شركة Frontier Airlines الأمريكية أنها أوقفت جميع الرحلات الجوية لفترة وجيزة وسط انقطاع كبير في شبكات شركة "مايكروسوفت"، مما أدى أيضا إلى تعطل بعض أنظمة الكمبيوتر في شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل Allegiant Air وSun Country Airlines.

وقالت "مايكروسوفت" إن المشكلة بدأت في الساعة 5:56 مساء بالتوقيت المحلي، وأثرت على أنظمة متعددة للعملاء في وسط الولايات المتحدة، من بينها خدمات Azure ومجموعة تطبيقات Microsoft 365.

وفي وقت لاحق أعلنت الشركة أنها حددت السبب الأساسي للعطل وتمت عودة عمل غالبية الخدمات. ومع ذلك، قالت الشركة إن بعض العملاء قد لا يزالون يواجهون مشكلات.

وأفادت شبكة ABC الأسترالية بأن العطل أثر على المصارف والمطارات ومحلات السوبر ماركت والشركات في جميع أنحاء أستراليا والعالم.

وقال مسافرون عبر مطارات بالشرق الاوسط انه تم ابلاغهم عن عطل تقني ادى الى تاخر رحلاتهم.

على صعيد متصل اعلن مطار لوس انجلوس تاثر خدماته باعطال فنية عالمية.

واعلن الطيران الفدرالي ان المطارات الامريكية اوقفت جميع رحلاتها بسبب مشكلة اتصالات

واعلنت مطارات المانية تاثر بعض انظمتها بالاعطال الفنية العالمية.

 

وتوقف العمل في النظام الطبي في بريطانيا بسبب مشاكل في أنظمة العمل، وانضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن الخلل التقني.

 

وأعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا عن وجود مشاكل فنية "واسعة"، محذرة من إلغاء رحلات.

 

وانقطع البث المباشر لقناة "سكاي نيوز" البريطانية بسبب العطل.

 

وتعطلت الأنظمة الإلكترونية في عدد من الشركات والمستشفيات والمصارف في لبنان.

 

وقال رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن إن "المطار تأثر بالعطل الذي ضرب أنظمة الـcheck in والحجوزات على مستوى العالم لمدة نصف ساعة فقط، وتمت معالجة الأمر والوضع طبيعي".

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