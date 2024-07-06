الكويت تمنع أصحاب الحسينيات من رفع الرايات والأعلام، بإستثناء علم الدولة!

حذرت وزارة الداخلية الكويتية أصحاب الحسينيات من رفع الرايات والأعلام، وتوعدت المخالفين بالمحاسبة.

وذكرت الوزارة في منشور على منصة (X)، إن على أصحاب الحسينيات الالتزام بالقوانين المنظمة وتعليمات رجال الأمن حفاظا على سلامة الجميع، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بعدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت، لافتة الى أنه يسمح بوضع راية واحدة فقط من غير شعارات على الحسينية.

وتوعدت بأنه سيتم إزالة أي خيام أو أكشاك التي يتم وضعها خارج سور الحسينيات.

وأضافت وزارة الداخلية بأنها سوف تقوم بتطبيق القانون بكل حزم مع كل من لم يلتزم بالقوانين المنظمة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن "هذا القرار يأتي بناء على الاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات واستنادا إلى تعليمات وتوصيات اجتماع مجلس الوزراء".

وشددت الوزارة على أنه يمنع منعا باتا وضع أي خيام أو أكشاك خارج سور الحسينيات لأي سبب"، وقالت إنه "سيتم إزالتها بشكل فوري، كما يحظر إقامة أي مسيرات.

وقالت أن رجال الأمن متواجدون في نطاق الحسينيات لتنظيم حركة السير وحفظ الأمن، لذا يمنع قيام المتطوعين بالمشاركة بأي نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية (كالمشاركة بتوجيه سير المركبات أو تنظيم عمليات جلوس الزائرين في الساحات الخارجية).

وجاء هذا البيان بمناسبة بدء شهر محرم الهجري الذي تنطلق فيه مراسم عاشوراء التي تستمر لـ 10 أيام على الأقل.