عدد الحجاج المتوفين يتجاوز الألف معظمهم غير مسجلين

تجاوز عدد وفيات الحجاج هذا العام الألف حسب حصيلة وكالة فرانس برس، فيما أشار مصدر دبلوماسي إلى أن معظم الضحايا لا يحملون تصاريح للحج.

وذكر دبلوماسي عربي للوكالة إن 58 حالة وفاة إضافية سجلت في صفوف الحجاج المصريين، ما يرفع عدد المصريين المتوفين في الموسم الحالي إلى 658 على الأقل، بينهم 630 لا يحملون تصاريح للحج.

وفيذات السياق، ذكرت وكالة فرانس برس أنه توفي ما لا يقل عن 550 حاجا هذا العام بسبب الطقس الحار، معظمهم من المصريين والأردنيين.

وكانت درجات الحرارة قد وصلت هذا الأسبوع في السعودية إلى 45 درجة مئوية، وفي مكة سجلت 52 درجة.