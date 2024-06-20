المغرب تنقذ 91 شخصا على متن قارب هجرة غير شرعية

أعلنت البحرية الملكية المغربية، إنقاذ قارب على متنه 91 مهاجراً بصورة غير الشرعية، على بعد 189 كيلومترا جنوب غرب مدينة الداخلة.

وذكرت البحرية في بيان إن وحدة تابعة للبحرية الملكية على بعد حوالي 189 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الداخلة تمكنت من إنقاذ قارب كان على متنه 91 مرشحا للهجرة غير النظامية.

وأوضح البيان أن الأفراد الذين كانوا على متن قارب الهجرة غير الشرعية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء. تلقى المعنيون الإسعافات اللازمة قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.