تخصيص تاكسي طائر لنقل الحجاج في السعودية

أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الأربعاء، التاكسي الجوي ذاتي القيادة لأول مرة في المشاعر المقدسة.

وتضمنت التجربة إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي، وتعد هذه الطائرة أول تاكسي جوي في العالم، مرخص من سلطة طيران مدني.

وتم استعراض الخدمات التي يمكن أن يوفرها التاكسي في نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، على أن تدشين تجربة التاكسي الجوي، يأتي ضمن مبادرة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، في تطبيق أحدث تقنيات النقل المستقبلي.

وبيّن الجاسر إنها من أجل اعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة، تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتدعم استدامة قطاع النقل الحديث وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.