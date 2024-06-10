إيران ترسل سلالات نادرة من ملكات النحل إلى العراق

أوضحت تقارير ووسائل اعلام إيرانية، عن مورد اقتصادي مذهل يقوم به النحالون الإيرانيون مع العراق، وذلك بتربية وتصدير "ملكات" من سلالات إيرانية مميزة إلى العراق، حيث يشتريها أصحاب مشاريع انتاج العسل في العراق.

وتقول وكالة ايرنا الإيرانية الرسمية، في تقرير لها انه إلى جانب إنتاج العسل وحبوب اللقاح هذه الأيام، يقوم النحالون في شمال خراسان بتربية ملكات النحل وتصديرها إلى العراق مما جلب عملات أجنبية جيدة.

وقبل ذلك، كان الاستيراد غير القانوني للملكات الأجنبية هو الشغل الشاغل لمربي النحل، وقليل من الناس كانوا يتخيلون أن حلم تصدير الملكات سيتحقق، لكن هذا الحلم تحقق هذه الأيام بالاعتماد على القوة المحلية والمعرفة الحديثة في حضن الطبيعة في أشجار الدلب في شمال خراسان.

ويقوم احد المصدرين، الذي يرتدي بدلة واقية، ويمشي بين الصناديق ويخرج الإطارات ويفحصها ويقول: هذه محطة تربية ملكة النحل يتم فيها التلقيح البكر والطبيعي والاصطناعي، ويتم تصدير هذه الملكة إلى الدول المجاورة مثل العراق ومحافظات البلاد الأخرى.

ويشير الى انه، يتم تصدير ما بين 500 إلى 1000 ملكة من هذه المحطة يوميا ليستفيد منتجو النحل الآخرون من سلالة الملكات ذات الجودة العالية، فيما يتراوح سعر الملكات بين 10 ملايين ريال إلى 120 مليون ريال حسب نوع السلالة.