الحكم بسجن يوتيوبر مصري لتهديده وابتزازه إعلاميا شهيرا

حكمت محكمة جنايات المعادي المصرية بالسجن ثلاثة سنوات على اليوتيوبر أكرم سلام في العديد من التهم المنسوبة إليه، إذ وجهت إلى سلام تهم مثل التهديد والابتزاز لإعلامي شهير وجرائم تقنية المعلومات والسبب والقذف الذي يتضمن طعنا في الأعراض.

وحددت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر سلام في 28 مايو لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات بمنطقة المقطم.

وتلقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق بلاغا من سيدة تتهم اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي عليها وإصابتها بمنطقة المقطم، لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة السيدة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، متخصصة في المأكولات.