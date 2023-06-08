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واتساب يختبر ميزة جديدة تخص ارسال الصور


يجري تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب"، اختبارا لميزة إرسال الصور داخل التطبيق بجودة عالية HD، وهي ميزة تهدف إلى تحسين تجربة مشاركة الصور عبر التطبيق المملوك لـ"ميتا".

وبحسب ما رصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق في آيفون وأندرويد، فإن هذه الميزة بدأت بالظهور بالفعل لدى بعض مستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق.

ووفقا للصور المنشورة، فإن خيار إرسال الصور بجودة عالية HD سيظهر في واجهة الاستخدام داخل نافذة مشاركة الصور عند اختيار صورة كبيرة الحجم لإرسالها، بشكل مشابه لتلك التي تُلتقط عبر كاميرا الهاتف.

ومن المتوقع أن يتيح التطبيق أمام المستخدم خياران، الأول إرسال الصورة بالجودة القياسية "المضغوطة"، وهو الخيار الافتراضي، في حين أن الخيار الثاني، هو إرسال الصور بالجودة العالية HD، ليرسل التطبيق الصورة بأبعاد أكبر وجودة أفضل من المعتاد، مع ضغطها بشكل أخف أيضا دون إرسالها بالأبعاد الأصلية.

ويقوم تطبيق "واتساب" بإرسال الصور بجودة قياسية "مضغوطة" بشكل افتراضي؛ لأن ذلك يضمن إرسالها واستقبالها بشكل سريع، لكن الصور تُرسل بجودة أقل، ما يضيع بعض تفاصيلها، الأمر الذي يجعل الكثير من المستخدمين يلجأون إلى طرق بديلة.

وسيضع تطبيق "واتساب" عند إرسال الصور بجودة عالية، وسم HD على الصورة، ليعرف مستقبل الصورة أنها مرسلة بجودة أعلى، ويسهل تمييزها داخل المحادثة.

يذكر بأن هذه الميزة مقتصرة حاليا على إرسال الصور داخل المحادثات فقط، وليست متاحة عند مشاركة الصور في قسم الحالات، أو عند إرسال مقاطع الفيديو، إذ يضغطها واتساب في جميع الأحوال.

وكما هو معروف، فإن تطبيق "واتساب" لا يتيح إرسال الصور بالجودة الأصلية إلا في حالة إرسالها كملف، كما هو الحال في تطبيق "تيليغرام" المنافس، فيما يمكن الاعتماد على طرق بديلة كرفع الصور إلى أحد خدمات التخزين السحابي – مثل غوغل درايف – ثم مشاركتها.

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واتساب يختبر ميزة جديدة تخص ارسال الصور
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