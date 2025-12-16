مقتل أشخاص بغارات أميركية على قوارب بشرق المحيط الهادئ

صرّح الجيش الأميركي، عن مهاجمة ثلاثة قوارب يشتبه أنها تقوم بتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص، حيث ذكرت القيادة الجنوبية الأميركية على منصة "إكس": "أكدت معلومات استخباراتية أن المراكب كانت تعبر طرقا معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وكانت متورطة في تهريب المخدرات".

وأضافت أن "ثمانية إرهابيين من تجار المخدرات قتلوا خلال هذه الضربات: ثلاثة في المركب الأول، واثنان في الثاني، وثلاثة في الثالث".

فيما صرّحت إدارة ترامب بأن الولايات المتحدة تخوض صراعا مسلحا مع عصابات المخدرات في إطار جهودها لوقف تدفق المخدرات غير المشروعة إلى البلاد.