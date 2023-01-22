منوعات

بشكل غير مسبوق.. القمر يقترب من الأرض لأول مرة منذ حوالي ألف عام


اقترب القمر من الأرض الليلة الماضية بشكل كبير، لأول مرة منذ 993 عاما، في معجزة سماوية من المرجح أن تتكرر بعد 345 عاما.

ونظرا لقربه من الأرض، يعتبر هذا الظهور الأكبر للقمر في السماء منذ 3 ديسمبر عام 1030. حيث كان على بعد 356568 كيلومترا، أو 221561 ميلا من الأرض. وبحسب معلومات مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، فإن القمر الأكبر القادم سيكون يوم 20 يناير عام 2368.

ومدار القمر عبر الأرض بعيد كل البعد عن شكل الدائرة الكاملة. وفي الواقع، إنه بيضاوي الشكل ويمثل دائرة ممتدة بالكاد. وبسبب شكلها، فإن المسافة بين القمر والأرض تتغير باستمرار على مدى شهر.

وتسمى نقطة مدار القمر الأقرب إلى الأرض "نقطة الحضيض"، بينما تعرف النقطة الأبعد عن الكوكب باسم "الأوج". وتشاهد أطول مسافة من الأرض إلى القمر عندما تكون الأرض على مقربة من الشمس. وحدث هذا في 4 يناير. ومنذ ما يقرب من 2000 عام، حدثت 3 أقمار جديدة على مسافات تقل عن 356570 كم.

وسيتم محاذاة كوكب الزهرة وزحل في اليوم التالي للقمر الجديد. ويحمل القمر اليوم أهمية كبيرة لأنه يشير إلى بداية السنة القمرية الصينية الجديدة، والمعروفة أيضا باسم "مسابقة الربيع".

ووفقا للتقويم الشرقي الصيني، يطلق على هذا العام اسم "عام الأرنب". والتقويم الصيني يدمج المنهجيات القمرية والفوتوفلطية للتأكد من التواريخ. والمسافة الإجمالية بين القمر والأرض من خلال مثل هذه الحوادث أمر بالغ الأهمية.

ففي 20 أبريل القادم، سيشهد العالم كسوفا كاملا للصور الفولتية في أستراليا وتيمور ليشتي وبابوا الغربية. أيضا، في أكتوبر، سيشهد كسوف ضوئي حلقي في الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الجنوبية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بشكل غير مسبوق.. القمر يقترب من الأرض لأول مرة منذ حوالي ألف عام
متسللون يسرقون بيانات اكثر من 200 مليون مستخدم على تويتر
تحذير من أنظمة تشغيل "أندرويد": يسرق المعلومات المصرفية
الثقة بالله والأمل في الأمثال الشعبية العراقية
رسمياً.. عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة
الهند تغرم "غوغل" أكثر من 162 مليون دولاراً لهذا السبب
قراءة فنية الشهيدة رقية "ع" اجمل واصغر روح عاشقة حسينية
من أنبأ  الفنان علي الشريف بموته؟!
تقاليد عربية؛ كسر الفنجان ؟!
واتساب يطلق تحذيراً لمستخدميه: احذفوا هذا التطبيق
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 49
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك