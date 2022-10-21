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الهند تغرم "غوغل" أكثر من 162 مليون دولاراً لهذا السبب


غرّمت الهيئة الهندية التي تراقب منع الاحتكار، اليوم الجمعة، شركة “غوغل” بمبلغ 162 مليون دولار لاستغلالها موقعها المهيمن في السوق المحلية للهواتف الذكية.

وذكر بيان أصدرته هيئة المنافسة الهندية أنّ ““غوغل” أنشأت منصتها بطريقة تمكّنها من إزاحة منافسي تطبيقاتها كـ ““يوتيوب” و”كروم” بصورة غير قانونية.

وأضافت الهيئة، أنّ نظام التشغيل “أندرويد” الذي صممته غوغل مزوّد بسلسلة تطبيقات للشركة نفسها مثبتة مسبقاً على الهواتف المحمولة، من بينها محرك البحث الخاص بها، مما “وفّر ميزة تنافسية أكبر لخدمات البحث الخاصة ب‍غوغل مقارنةً بمنافسيها”.

وأكّدت أنّ “الأسواق ينبغي أن تتنافس استناداً إلى كفاءتها ويتعين على غوغل التأكد من أن ممارساتها لا تؤثر على هذه المنافسة”.

وطلبت من الشركة الأمريكية عدم عقد صفقات مع شركات تصنيع هواتف ذكية من شأنها تشجيع هذه الجهات على بيع أجهزة تعمل بنظام أندرويد فقط أو تستخدم برنامج الشركة حصراً.

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الهند تغرم "غوغل" أكثر من 162 مليون دولاراً لهذا السبب
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