منوعات

واتسآب يتوقف عن العمل في 43 هاتفا ذكيا بدءا من تشرين الثاني


سيتوقف تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" عن العمل في 43 طرازا مختلفا من الهواتف الذكية، وذلك بدءا من الأول من شهر تشرين الثاني المقبل.

وأشار "واتسآب" إلى أنه سيكون غير صالحها للعمل على الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم، من "أندرويد أو إس 4.1" و"آي أو إس 10" و"كاي أو إس 2.5.1"، وذلك بحسب قسم الأسئلة الشائعة الخاصة به.

وأوضح "واتسآب" أنه لن يوفر دعما لكل هذه الهواتف، وستكون غير متوافقة معه.

الهواتف الذكية التي سيتوقف "واتسآب" عن العمل عليها في تشرين الثاني 2021

"أبل"

الجيل الأول من هواتف "آيفون إس إي" و"آيفون إس 6" و"آيفون إس 6 بلس".

"سامسونغ"

"غلاكسي ترند لايت"

"غلاكسي ترند 2"

"غلاكسي إس 3"

"غلاكسي إس 3 ميني"

"غلاكسي إكس كوفر 2"

"غلاكسي كور"

"غلاكسي إيس 2"

"إل جي"

"لوسيد 2"

"أوبتيماس إف 7، أوبتيماس إل 3 2 ديوال، أوبتيماس إف 5، أوبتيماس إل 5 2، أوبتيماس إل 5، أوبتيماس إل 5 ديوال، أوبتيماس إل 3 2، أوبتيماس إل 7، أوبتيماس إل 7 2 ديوال، أوبتيماس إل 7 2، أوبتيماس إف 6، إناكت، أوبتيماس إل 4 2 ديوال، أوبتيماس إف 3، أوبتيماس إل 4 2، أوبتيماس نايترو إتش دي، أوبتيماس إف 3 كيو".

"زد تي إي"

"غراند إس فليكس"

 

"في 956"

 

"غراند إكس كواد في 987"

 

"غراند ميمو"

 

"هواوي"

"أسيند جي 740"

 

"أسيند ميت"

 

"أسيند دي كواد إكس إل"

 

"أسيند دي 1 كواد إكس إل"

 

"أسيند بي 1 إس"

 

إسيند دي 2"

 

"سوني"

"إكسبيريا ميرو"

 

"إكسبيريا نيو إل"

 

"إكسبيرا آرك إس"

 

طرازات أخرى

"ألكاتيل وان تاتش إيفو 7"

 

إتش تي سي ديزاير 500"

 

"لينوفو إيه 820"

 

وفي حال أن كان هاتفك واحدا من الهواتف المذكورة القائمة السابقة، فيجب شراء طراز أحدث يحتوي على نظام تشغيل يدعمه تطبيق "واتسآب"، أو استخدام تطبيق مراسلة آخر.

 

 

وكان "واتسآب" أعلن رسميا إتاحة نقل سجل الدردشات من هاتف "آيفون" إلى هاتف "سامسونغ"، باتباع خطوات محددة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
واتسآب يتوقف عن العمل في 43 هاتفا ذكيا بدءا من تشرين الثاني
"غوغل" تحظر 8 تطبيقات أندرويد خطيرة والخبراء يدعون المستخدمين إلى حذفها من هواتفهم
عالمة روسية تحدد 6 منتجات غذائية تفيد في استعادة الجسم لقواه بعد الإصابة بكورونا
تعرف على آلية حل مشكلة استهلاك البيانات في Chrome
مايكروسوفت تكشف عن ميزة مهمة في نظام "ويندوز 11"
ثلاثة من أفضل البهارات لتجنب أعراض التهاب المفاصل وآلامها!
فرنسا تفرض غرامة باهظة على "غوغل" والسبب؟
رؤية الموتى أبرز أعراضه.. تفشِ مرض جديد وغامض
هواوي تطلق نظام تشغيل جديدا للهواتف الذكية
الزنك.. فوائد غير متوقعة لمرضى كورونا من نساء ورجال
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك