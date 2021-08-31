منوعات

"غوغل" تحظر 8 تطبيقات أندرويد خطيرة والخبراء يدعون المستخدمين إلى حذفها من هواتفهم


يحث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي "أندرويد" على التحقق من هواتفهم الذكية بعد اكتشاف أن 8 تطبيقات شائعة تخفي برامج ضارة خطيرة لـ Joker.

وأكدت الشرطة البلجيكية أن "غوغل" حذفت مؤخرا ثمانية تطبيقات من متجر "غوغل بلاي" الخاص بها مع نصح المستخدمين الآن بإزالتها من أجهزتهم دون تأخير. ويُعتقد أن جميع هذه التطبيقات تحتوي على برنامج Jokerالضار الخطير القادر على إحداث فوضى في أي هاتف يصيبه.

وبمجرد التثبيت، يتمتع Joker بالقدرة على تثبيت برامج التجسس المخفية وبرامج الاتصال المميزة على الأجهزة، والتي يمكنها بعد ذلك تسجيل المستخدمين في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن.

وفي الماضي، وجد بعض الضحايا أنفسهم يدفعون ما يزيد عن 240 جنيها إسترلينيا سنويا مقابل هذه الاشتراكات الاحتيالية.

وفي منشور على موقعها على الإنترنت، قالت الشرطة البلجيكية: "تحذير! عاد فيروس Joker إلى بيئة أندرويد". وتم اكتشاف هذا البرنامج الضار في 8 تطبيقات من متجر "غوغل بلاي" والتي تم سحبها في الوقت نفسه بواسطة شركة "غوغل"، ولكن إذا قمت بالفعل بتثبيت أي منها، فقم بإزالته في أسرع وقت ممكن.

ووفقا للباحثين في شركة Quick Heal Security Lab للأمن السيبراني، يمكن لفيروس Joker لاحقا الوصول إلى الرسائل النصية وجهات الاتصال والكثير من المعلومات الأخرى على الهواتف الذكية.

ومثل المتغيرات السابقة، يمكنه أيضا الاشتراك في مواقع الويب التي تقدم خدمات مدفوعة، ما يعني أن المستخدمين يخاطرون بمفاجأة غير سارة في نهاية الشهر عندما يصلهم كشف حساب بطاقة الائتمان الخاصة.

وإذا كنت قلقا من هذا التهديد، فإليك قائمة التطبيقات المتأثرة به:

• Auxiliary Message

• Element Scanner

• Fast Magic SMS

• Free CamScanner

• Go Messages

• Super Message

• Great SMS

• Travel Wallpapers

واكتشف Joker لأول مرة في عام 2019، لكنه عاد مؤخرا بشكل دراماتيكي. وفي الواقع، كشف باحثو الأمن السيبراني مؤخرا عن أنهم شهدوا "زيادة كبيرة" في التطبيقات التي تأتي مليئة ببرامج Joker الضارة.

وتقول شركة أمن الهواتف Zimperium، إنها شهدت أكثر من 1000 عينة جديدة من Joker منذ تقريرها الأخير عن المشكلة في عام 2020. وتحذر الشركة من أن لصوص الإنترنت وجدوا بشكل روتيني طرقا جديدة وفريدة من نوعها لإدخال هذه البرامج الضارة في متاجر التطبيقات الرسمية وغير الرسمية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"غوغل" تحظر 8 تطبيقات أندرويد خطيرة والخبراء يدعون المستخدمين إلى حذفها من هواتفهم
عالمة روسية تحدد 6 منتجات غذائية تفيد في استعادة الجسم لقواه بعد الإصابة بكورونا
تعرف على آلية حل مشكلة استهلاك البيانات في Chrome
مايكروسوفت تكشف عن ميزة مهمة في نظام "ويندوز 11"
ثلاثة من أفضل البهارات لتجنب أعراض التهاب المفاصل وآلامها!
فرنسا تفرض غرامة باهظة على "غوغل" والسبب؟
رؤية الموتى أبرز أعراضه.. تفشِ مرض جديد وغامض
هواوي تطلق نظام تشغيل جديدا للهواتف الذكية
الزنك.. فوائد غير متوقعة لمرضى كورونا من نساء ورجال
انخفاض تقييمات فيس بوك وإنستجرام على جوجل بلاي و App Store
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
عبد الأمير : السلام عليكم اليوم تفاجىت دكيت رقم سيارتي بالانترنيت طلع عندي غرامه من شهر الرابع يعني بنيسان وحنه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : إعدام المجرمين الذين يتمتعون في السجون عبارة عن ضربة للإرهاب. أين رئيس الحكومة الذي ينادي بحفظ الأمن. ...
الموضوع :
دواعش الطارمية في احضان السياسة 
هدى حميد : بارك الله فيكم...طرح جميل و مقنع للموضوع ...
الموضوع :
الحركة الحسينية لم تكن انتحارية
رسول حسن نجم : المشكله الكبرى الان ليست في وعي الناخب فحسب بل بل في الجماهير كلها حيث لم تستطع الجماهير ...
الموضوع :
ماذا لو ؟!
عاطف النور مصطفي : اتقدم بالشكر أولا لهذا المجهود الجبار لكاتب هذا المقال كما أود ان اشكر الوكالة علي هذا لتبنيها ...
الموضوع :
العوامل التي تؤثر في صنع القرار السياسي
رسول حسن نجم : كل الانظمه العربيه هي صنيعة اسرائيل ولها علاقات قويه معها.. نعم كانت سريه اما الان فهي علنيه ...
الموضوع :
إسرائيل تشيد بتحالف إقليمي جديد يضم ثلاث بلدان عربية
فوزي داود سلمان : بوركتم في كل خطواتكم، وإلى المزيد من الأعمال القيمة. شكرا جزيلا للجهود المبذولة في تأليف هذا الكتاب. ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
محمد فوزي حسين : السلام عليكم وحمه الله وبركاتة م/ شكوى نحن اهالي منطقه البوكريطي / البومرير في الانبار عامريه الصمود ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك