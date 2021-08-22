منوعات

عالمة روسية تحدد 6 منتجات غذائية تفيد في استعادة الجسم لقواه بعد الإصابة بكورونا


حدّدت العالمة الروسية المتخصصة في الأوبئة، مارغريتا بروفوتوروفا، المنتجات الغذائية التي تساعد على تقوية الجسم بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت الطبيبة المتخصصة في الأوبئة إلى ستة أنواع من المنتجات الغذائية المفيدة في فترة النقاهة من كورونا وهي:

 

- الخبز ومنتجات الدقيق والحبوب.

- البقوليات.

- الخضروات والفواكه، بمعدل 5 حصص على الأقل في اليوم.

- الأسماك الدهنية.

- منتجات الألبان المخمرة.

- المكسرات.

أما المنتجات الغذائية التي وُصفت بأنها لا تساعد على استعادة الجسم لقوته بعد التعافي من كورونا فهي الكافيار الأسود والأحمر، والنقانق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عالمة روسية تحدد 6 منتجات غذائية تفيد في استعادة الجسم لقواه بعد الإصابة بكورونا
تعرف على آلية حل مشكلة استهلاك البيانات في Chrome
مايكروسوفت تكشف عن ميزة مهمة في نظام "ويندوز 11"
ثلاثة من أفضل البهارات لتجنب أعراض التهاب المفاصل وآلامها!
فرنسا تفرض غرامة باهظة على "غوغل" والسبب؟
رؤية الموتى أبرز أعراضه.. تفشِ مرض جديد وغامض
هواوي تطلق نظام تشغيل جديدا للهواتف الذكية
الزنك.. فوائد غير متوقعة لمرضى كورونا من نساء ورجال
انخفاض تقييمات فيس بوك وإنستجرام على جوجل بلاي و App Store
خدمات تويتر لن تبقى مجانية بعد الآن!
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك