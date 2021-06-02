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هواوي تطلق نظام تشغيل جديدا للهواتف الذكية


أعلنت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية اليوم الأربعاء، عن إطلاق نظام التشغيل الخاص بها (هارموني أو.إس) للهواتف الذكية، مع تطلع الشركة للتعافي من عقوبات فرضتها عليها الولايات المتحدة.

وستبدأ "هواوي" في طرح نظام التشغيل "هارموني" في طرازات معينة من الهواتف الذكية اعتبارا من مساء اليوم، حيث ستتيح للمستخدمين فرصة تغيير نظام التشغيل الحالي المعتمد أساسا على منصة أندرويد التابعة لغوغل.

واستخدام (هارموني أو.إس) يعني أن الشركة لن تظل معتمدة بالكامل على نظام أندرويد.

وتمنع العقوبات الأمريكية غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت" من إمداد الطرز الجديدة من هواتف هواوي بالدعم الفني أو السماح لها بالدخول على خدمة غوغل للهواتف المحمولة التي تعتمد عليها أغلب التطبيقات على نظام التشغيل أندرويد.

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