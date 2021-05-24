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الزنك.. فوائد غير متوقعة لمرضى كورونا من نساء ورجال


بعد الإصابة بفيروس كورونا، يفقد أغلب الناس حاستي الشم والتذوق، بالإضافة إلى تأثر الجهاز المناعي، وتبين أن الزنك يعتبر من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم لأداء العمليات الحيوية، وتحسين الصحة خاصة بعد كورونا، ودعم الحياة الجنسية.

وقامت مواقع طبية عدة بإجراء دراسة عرضت من خلالها فوائد الزنك لمرضى كورونا، وفوائده مع فيتامين سي والمغنسيوم، وتأثيره الإيجابي على الرجال والنساء.

فوائد الزنك

يسهم الزنك في صحة الجلد ونمو الخلايا والأنسجة، فضلًا عن إنتاج البروتين.

الوقاية من الأمراض المزمنة، خاصًة ارتفاع ضغط الدم والسكري

زيادة سرعة التئام الجروح.

الوقاية من الإسهال المزمن.

الوقاية من هشاشة العظام.

علاج فعال للأمراض الجلدية.

المساعدة في عملية التمثيل الغذائي.

الحماية من فقدان البصر، نتيجة الإصابة بالضمور التنكسي البقعي مع تقدم العمر.

فائدة للزنك للمرأة، أثناء الحمل، حيث يسهم في نمو الجنين، ونقص الزنك يؤدي إلى خطر الولادة المبكرة.

وللرجل الوقاية من مشكلات الخصوبة والمشاكل الجنسية، حيث يزيد من فرص التوازن الهرموني، ويساهم في الحفاظ على الصحة الجنسية.

تكوين الجهاز العصبي المركزي وتطوره.

التقليل من ظهور حب الشباب التقليل من الالتهابات التي تظهر على سطح الجلد وفروة الرأس.

يلعب الزنك دورًا هامًا في إعادة الشعر المتساقط من الجذور.

يعتبر الزنك أحد المعادن الضرورية لحاستي الشم والتذوق، حيث يساعد على تنشيط الإنزيمات المسؤولة عن التذوق، ولاحظ الباحثون أن نقص الزنك يقلل من القدرة على التذوق والشم.. لذا يصف الأطباء مكملات الزنك خلال الإصابة بعدوى كوفيد-19 مؤخرًا، للتقليل من خطر الإصابة بمضاعفات وزيادة الاستجابة المناعية خاصًة لدى كبار السن.

أعراض نقص الزنك

هناك علامات منذرة على نقص الزنك في الجسم، مثل:

الإسهال.

صعوبة التئام الجروح.

الطفح الجلدي.

جفاف الجلد.

اضطرابات مزاجية.

ضعف الجهاز المناعي.

تأخر النمو.

 

الضعف الجنسي، وزيادة مشكلات في الخصوبة.

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