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انخفاض تقييمات فيس بوك وإنستجرام على جوجل بلاي و App Store


انخفضت تقييمات تطبيقات شركة فيس بوك وبالأخص تطبيقي فيس بوك وإنستاجرام على متجري جوجل بلاي و App Store إلى أقل مستوى منذ إطلاق الشركة الأمريكية لتطبيقاتها للهواتف الذكية.

تطبيق فيس بوك للهواتف الذكية يظهر بتقييم 3.3 نجمة فقط من أصل 5 نجوم على متجر جوجل بلاي بينما يظهر على متجر App Store بتقييم 2.6 من 5.0. الانخفاض في تقييم التطبيق حدث سريعاً خلال الأيام القليلة الماضية فتطبيق فيس بوك كان بتقييم 4.0 على متجر Google Play منذ أقل من أسبوع.

تطبيق إنستاجرام لم ينخفض تقييمه بنفس المستوى الذي انخفض بيه تقييم تطبيق فيس بوك. تطبيق مشاركة الصور الشهير انخفض تقييمه من 4.2 نجمة إلى 3.9 نجمة في نفس الفترة الماضية على متجر جوجل بلاي بينما حافظ على تقييمه على متجر أبل محققاً 4.8 نجمة من 5 نجوم كأقصى تقييم ممكن.

انخفاض تقييمات تطبيقات شركة فيس بوك يعود مؤخراً لسياستها بحذف جزء كبير من المحتوى المتعلق بالقضية الفلسطينية. دعوات عدة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشن حملة على تطبيقات الشركة الأمريكية نظراً لسياستها المساندة للاحتلال والتي يبدوا أنها نجحت حتى هذه اللحظة في الهدف منها.

البعض يرى أن استمرار هذه الحملة قد تؤدي إلى حذف هذه التطبيقات من متجري جوجل وأبل، ولكن للأسف الحملات المشابهة لم تؤدي لهذا الأمر.

في واقعة مشابهة وبعد مناوشات حدودية بين قوات صينية وأخرى هندية قام المستخدمين الهنود بمهاجمة التطبيقات الصينية على متجر جوجل بلاي معبرين عن غضبهم إزاء ما حدث. المستخدمون الهنود تمكنوا من تخفيض تقييم تطبيق تيك توك لما هو دون النجمتين لتقوم جوجل بحذف تقييماتهم سريعاً وتعيد للتطبيق تقييمه الذي كان يتخطى الأربعة نجوم قبل اندلاع الأزمة بدعوى أن هذه التقييمات مضللة.

 

على كل حال فإن استمرار الحملة حتى وإن لم تؤد إلى حذف التطبيقات كافي لإظهار رسالة التضامن مع القضية الفلسطينية.

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انخفاض تقييمات فيس بوك وإنستجرام على جوجل بلاي و App Store
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