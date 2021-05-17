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خدمات تويتر لن تبقى مجانية بعد الآن!


كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر العالمية "تويتر" تتجه لتحويل بعض خدماتها لأن تكون بمقابل مادي ولن تبقى مجانية بعد الآن.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "تويتر" ستجعل خدمة الاشتراكات الخاصة بمقابل مادي يصل إلى 3 دولارات شهريا.

وستطلق "تويتر" على تلك الخدمة الجديدة اسم "بلو" (أزرق)، وستقدم من خلالها عددا من الخدمات الجديدة الحصرية لمستخدمي الموقع.

وستتضمن تلك الخدمات الحصرية من "تويتر" بعض التقنيات الجديدة مثل التراجع عن التغريدات، وإمكانية حذف التغريدات وتنظيمها، وإعادة نشر التغريدات المحذوفة.

وستكون واجهة مستخدم "تويتر" ذات المقابل المادي، خالية من أي إعلانات أيضا.

ورفض مسؤولو تويتر التعليق على تلك التقارير، مشيرين إلى أن تلك الميزة يمكن أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وستساهم تلك الميزة مدفوعة الأجر أيضا، في تقليل اعتماد تويتر على الإعلانات واستقرار مصادر دخله، ولكنهم حاليا يحسبون مسألة اعتماد مستخدمي تويتر على أن الخدمة مجانية، واحتمالية هجرهم المنصة بعد أن تتحول لتصبح بمقابل مادي.

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