منوعات

دراسة: عدم فعالية لقاحات كورونا لمصابي سرطان الدم


أظهرت دراسات حديثة أن الأشخاص المصابين بسرطان الدم قد لا يتمتعون بالحماية المثلى بعد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الجمعية الأميركية لأمراض الدم أن دراستين جديدتين أظهرتا أن لقاح موديرنا فعاليته أقل لدى مرضى سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL) والمايلوما المتعددة، وهما نوعان من سرطان الدم.

وأفادت الدراسة الأولى أن الأشخاص المصابين بسرطان الدم الليمفاوي المزمن لديهم معدلات استجابة مناعية أقل بشكل ملحوظ لجرعتين من اللقاح مقارنة بالأشخاص الأصحاء.وأجريت الدراسة على 167 مريضا يعانون من CLL، وسجل لدى أربعة فقط من أصل 10 نسبة (39.5٪) استجابة إيجابية.وكشفت الدراسة أن المصابين بهذا النوع من السرطان لديهم استجابات مناعية مختلفة للقاح.

وعموما، كان معدل الاستجابة للقاح أقل بكثير مما نراه في عامة الناس، تضيف الدراسة.

وكشف البحث عن اختلافات واسعة في الاستجابة المناعية بين المرضى الذين يعانون من CLL اعتمادا أيضا على مراحل عملية علاج السرطان.

وتم التوصل إلى نتائج مماثلة في المرضى المسنين الذين يعانون من المايلوما المتعددة.وفي دراسة نشرت الجمعة سجل الباحثون نتائج مماثلة بعد الجرعة الأولى من نفس اللقاح في المرضى المسنين الذين يعانون من المايلوما المتعددة.

وقارن إيفانجيلوس تيربوس، من الجامعة الوطنية وكابوديستريان في أثينا، اليونان، وزملاؤه نتائج 48 مريضا يعانون من المايلوما المتعددة في مستشفى ألكسندرا في أثينا.وكان متوسط عمر جميع المشاركين 83 عاما.

وفي اليوم 22 بعد الجرعة الأولى من اللقاح، وقبل الجرعة الثانية، كان متوسط الاستجابة 20.6٪ فقط.وتأتي الدراسات الجديدة لتضاعف معاناة مرضى السرطان من كورونا بشكل عام، إذ أعربت منظمة الصحة العالمية في أوروبا الخميس عن أسفها لتأثير وباء كوفيد-19 على علاج السرطان معتبرة أنه “كارثي”. وأشارت إلى توقف خدمات علاج السرطان في ثلث دول منطقتها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دراسة: عدم فعالية لقاحات كورونا لمصابي سرطان الدم
تحذير... جائحة جديدة ستضرب العالم قد تكون أشد فتكا من كوفيد-19!
ميزة جديدة تتعلق بمكالمات الفيديو تطرحها Skype.. تعرف عليها!
فيسبوك يزيل مليون و300 ألف مستخدم
تقرير يحث مستخدمي أندرويد على الانتباه لأمر واحد قبل تنزيل أي تطبيق من متجر "غوغل بلاي"
الحموضة في الفم تنذر بمرض قاتل
أسباب الصداع وكيفية التخلص منه
خبير يكشف التطبيقات الواجب إزالتها من الهاتف الذكي بشكل فوري
تحذير خطير من مايكروسوفت للمستخدمين
رغم الإنتقادات.. واتساب تحديث سياسة الخصوصية بات حتمياً
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك