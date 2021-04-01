ميزة جديدة تتعلق بمكالمات الفيديو تطرحها Skype.. تعرف عليها!

أضافت منصة Skype لمكالمات الفيديو، الدعم للاتصال بما يصل إلى 100 مستخدم بالمرة الواحدة.

وستسمح الشركة المملوكة لمايكروسوفت الاميركية، للمستخدمين الذين ليس لديهم حساب بدعوة ما يصل إلى 99 شخصًا إلى مكالمة باستخدام رابط واحد، بحسب بيان اعلنت عنه أمس الاربعاء.

وستسمح الأنظمة الأساسية للمستخدمين، ايضا بتشغيل هذه المكالمات لمدة تصل إلى 24 ساعة، وسيتمكن مستخدمو Skype من رؤية ما يصل إلى 99 مستخدمًا آخر بعرض الشبكة الكبيرة الجديد الذى يظهر ما يصل إلى 49 شخصًا على الشاشة في وقت واحد.

وأضافت Skype في وقت سابق من هذا الشهر، دعمًا لإلغاء الضوضاء إلى إصدار سطح المكتب الخاص به، حيث ذكر فريق Skype أن "هذا تم إنشاؤه في الأصل لـ Microsoft Teams، واضاف الفريق انه "يسعدنا أن نعلن عن إصدار أحدث ميزة لقمع الضوضاء بالخلفية في تطبيق Skype لسطح المكتب".

وتم تطوير هذه الميزة الجديدة في الأصل لـ Microsoft Teams، وهى مصممة لإسكات كل شيء تقريبًا باستثناء صوتك عند الاجتماع علىSkype .