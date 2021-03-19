منوعات

تقرير يحث مستخدمي أندرويد على الانتباه لأمر واحد قبل تنزيل أي تطبيق من متجر "غوغل بلاي"


حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي أندرويد بشأن أمان التطبيقات التي يقومون بتنزيلها من متجر "غوغل بلاي"، وحثوهم على الانتباه إلى تلك التي تطلب أذونات كثيرة جدا.

ويعد أندرويد أحد أكثر البرامج استخداما في العالم، حيث يعمل أكثر من ملياري جهاز بنظام التشغيل من غوغل.

وبالنسبة لقاعدة المستخدمين العالمية الضخمة هذه، فإن أفضل مكان لتنزيل التطبيقات على جهاز أندرويد هو متجر "غوغل بلاي" (Google Play)، مع إحصائيات من Statista تقول في عام 2020 وحده إنه كان هناك أكثر من 108 مليارات عملية تنزيل من المتجر الإلكتروني، وهذا عدد مذهل.

ولكن كما يعلم عشاق أندرويد الذين يراقبون أخبار الأمن السيبراني عن كثب، غالبا ما يصدر الخبراء تنبيهات حول تطبيقات متجر "غوغل بلاي" الخطيرة للحذر منها.

وأبلغ موقع "إكسبريس" البريطاني هذا الأسبوع، عن كيفية قيام غوغل مؤخرا بحظر 10 تطبيقات من متجر "غوغل بلاي" والتي تبين أنها محملة ببرامج ضارة يمكنها سرقة الأموال من جهاز الضحية.

وفي الإطار نفسه، كشف موقع CyberNews عن دراسة تبحث في أفضل التطبيقات في متجر "غوغل بلاي" والتي تطلب أذونات خطيرة.

وحلل البحث أفضل 1020 تطبيق أندرويد تم العثور عليها في متجر "غوغل بلاي" بناء على عدد عمليات التثبيت.

ومن هذا الحجم الضخم للعينة، وجد CyberNews أن أكثر من الثلث (36%) من التطبيقات التي تم تحليلها أرادت استخدام كاميرا جهاز أندرويد.

ويمكن أن يؤدي تمكين هذا الإذن إلى تأثيرات ضارة إذا اكتشف المهاجم هذا الأمر، ومن ثم استخدم الكاميرا لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو.

ووجدت الدراسة أيضا أن ثلث تطبيقات أندرويد الأكثر شيوعا ترغب في تتبع موقع المستخدم، بينما يريد واحد من كل 5 تسجيل المحادثات الهاتفية للمستخدم. في حين أن واحدا من كل عشرة (8%) من تطبيقات أندرويد الأكثر شيوعا على متجر "غوغل بلاي" طلب أذونات لإجراء مكالمات مباشرة إلى جهات اتصال الهاتف الخاصة بالمستخدم.

ولم يذكر تقرير CyberNews أسماء أي تطبيقات على وجه التحديد، لكنهم قالوا إن فئات التطبيقات التي طُلبت فيها الأذونات الأكثر خطورة هي تطبيقات الاتصال ونمط الحياة والخرائط والتنقل.

وفي معرض حديثهم عن النتائج التي توصلوا إليها، قال فريق CyberNews: "إن النسبة المئوية للتطبيقات التي تطلب بلا داع وصولا غير مقيد إلى أماكن وجود المستخدم واستخدام الأجهزة والاتصالات مقلقة للغاية، إن لم تكن مرفوضة".

وبالتالي حذر الخبراء من التطبيقات التي تطلب قدرا كبيرا من الوصول إلى البيانات، كونها تسمح بحدوث العديد من الجرائم الإكترونية. 

وقدم موقع الويب أيضا نصائح حول كيفية قيام مستخدمي أندرويد بالبقاء في مأمن من التطبيقات التي يحتمل أن تكون خطرة، بينها تجنب التطبيقات التي تطلب الكثير من الأذونات، وتلك التي تحمل توقيع مطورين لم تسمع عنهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تقرير يحث مستخدمي أندرويد على الانتباه لأمر واحد قبل تنزيل أي تطبيق من متجر "غوغل بلاي"
الحموضة في الفم تنذر بمرض قاتل
أسباب الصداع وكيفية التخلص منه
خبير يكشف التطبيقات الواجب إزالتها من الهاتف الذكي بشكل فوري
تحذير خطير من مايكروسوفت للمستخدمين
رغم الإنتقادات.. واتساب تحديث سياسة الخصوصية بات حتمياً
عصير طبيعي يحفز نمو الشعر خلال أسبوعين
أعراض غير عادية لنقص فيتامين "د"... لا تتجاهلها!
سيغنال يناكف واتساب.. ميزات دردشة تعجب الجمهور!
تلغرام يوجه صفعة جديدة لواتساب بهذه الميزة
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك