عصير طبيعي يحفز نمو الشعر خلال أسبوعين

أفادت الدراسات بأن هناك عصيرا طبيعيا متاحا في كل منزل يعطي حلولا مدهشة لمشكلة تساقط الشعر التي تنتهي بالصلع لدى الرجال.

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” أن عصير البصل له دور فعال عند استخدامه موضعيا في علاج داء الثعلبة البقعي، وهي حالة تؤدي إلى تساقط الشعر على شكل بقع صغيرة قد تكون غير ملحوظة.

وجرى تقسيم المرضى إلى مجموعتين: المجموعة الأولى (عصير البصل المعالج) تتكون من 23 مريضا، 16 ذكور و 7 إناث. وتراوحت أعمارهم ما بين خمس إلى 42 سنة، فيما تتكون المجموعة الثانية من 15 مريضا، ثمانية ذكور وسبع إناث. تراوحت أعمارهم بين ثلاث سنوات و35 سنة، ونصحت المجموعتان بتطبيق العلاج مرتين يوميا لمدة شهرين.

وبدأت إعادة نمو الشعر الخشن النهائي بعد أسبوعين من العلاج بعصير البصل الخام، وظهر شعر سميك طويل مصطبغ كالموجود على الوجه والإبطين ومنطقة العانة.

وفي أربعة أسابيع، لوحظ نمو الشعر لدى 17 مريضا، وفي ستة أسابيع، لوحظ نمو الشعر لدى 20 مريضا وكان أعلى بشكل ملحوظ بين الذكور مقارنة بالإناث.

وفي المقابل، ظهر نمو الشعر لدى مريضين فقط في ثمانية أسابيع من العلاج في المجموعة المعالجة بماء الصنبور