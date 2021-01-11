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الملايين يغادرون "واتساب" إلى هذا التطبيق.. تعرف عليه!


أثار تطبيق واتساب الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية بعد تحديث سياسة الخصوصية الخاصة به، حيث فرض مشاركة البيانات مع تطبيقات ومنتجات فيسبوك الأخرى، وإذا لم يقبل المستخدمون شروط سياسة الخصوصية الجديدة، فسيُحذف حساب واتساب الخاص بهم اعتبارًا من 8 فبراير 2021. لذلك بدأ البحث عن بدائل أفضل تحافظ على خصوصية المستخدمين، وكان البديل الأفضل هو تطبيق (سيجنال) Signal.

ويذكر أنه بعد هذا التحديث، حث (إيلون ماسك) Elon Musk – الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، وأغنى شخص على وجه الأرض حاليًا – متابعيه على تويتر على استخدام تطبيق (Signal) وانضم إليه جاك دورسي) Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر.

كما أنه تطبيق التراسل الذي يوصي به (إدوارد سنودن) Edward Snowden – المدافع الشهير عن الخصوصية، والموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية – منذ سنوات. ولكن لماذا يعتبر تطبيق (Signal) هو البديل الأفضل لتطبيق واتساب الآن؟

أولًا؛ ما هو تطبيق Signal:

يمكن لتطبيق Signal أن يفعل كل شيء يفعله تطبيق واتساب، حيث يمكنك تفعليه باستخدام رقم هاتفك، ومن ثم يمكنك عبر اتصال الإنترنت في هاتفك إرسال رسائل نصية مشفرة أو رسائل صوتية أو صور أو مقاطع فيديو للأفراد والمجموعات أيضًا. كما يتيح لك أيضًا إجراء المكالمات الصوتية والمرئية فرديًا أو جماعية مع دعم التشفير في كلاهما.

 

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