اللبأ البقري..شفاء قبل أن يكون غذاء

متابعة ـ شغاف كاظم الكوسوي ||

· ما هو اللبأ ؟

اللبأ يسمى علمياً باللبأ هو مادة موجودة في حليب الأم و في كل حليب الثديات ، و هو يخرج في بداية خروج الحليب عند أول رضعات بعد الولادة مباشرة و يستمر وجوده خلال الـ 48 ساعة الأولى بعد الولادة.

و هو مادة كثيفة القوام تحتوي على كل المواد والعناصر الأساسية التي يحتوي عليها اللبن و لكن بشكل مركّز و كثيف بالإضافة إلى إحتوائه على مركبات مناعية و عوامل النمو حيث تكون بشكل مركز يفوق ما هو موجود باللبن، و قد أثبتت الدراسات التي أجريت خلال العقد الماضي في كبرى مراكز البحث الطبي و الجامعات في مختلف أنحاء العالم أن المركبات المناعية و عوامل البناء الموجودة في اللبأ البقري مطابقة لما في اللبأ البشري و لكن بكميات أكثر تركيزاً.

· فوائد استخدام اللبأ :

1- يحتوي اللبأ على جميع المواد المناعية و التي تعمل على حماية الجسم و وقايته من الفيروسات و البكتيريا و الطفيليات و القضاء عليها.

2- مفيد لمرضى السكري بنوعيه.

3- مضاد للسرطان بآليات مختلفة.

4- مقاومة التعب و الإجهاد.

5- المحافظة على سلامة الجهاز الهضمي.

6- يساعد على تأخير الشيخوخة بفضل احتوائه على عوامل البناء.

7- زيادة كثافة العظم و كتلته مع زيادة الكتلة العضلية و المساعدة على تقليل نسبة الدهون في الجسم من خلال استخدامها كمصدر للطاقة.

8- زيادة سماكة الجلد و مرونته و متانته.

9- يساعد في المحافظة على سلامة الشرايين و تقليل نسبة الكوليسترول الضار LDL و رفع نسبة الكوليسترول المفيد HDL و أيضاً يساعد على الوقاية من أمراض القلب.

10. القدرة على حث شفاء الجروح و إلتئامها.

11.يحتوي اللبأ على خواص مضادة للتأكسد، و خواص طبيعية مضادة للإلتهاب.

12.اللبأ مصدر للعديد من الفيتامينات و المعادن و الأنزيمات و الأحماض الأمينية.

13.استخدام اللبأ يعمل على تحسين امتصاص الأحماض الأمينية و الكربوهيدرات في الأمعاء الدقيقة و بالتالي زيادة توفر هذه المواد في العضلات و الأنسجة الحيوية في باقي أعضاء الجسم.

· ماهي المواد الأساسية التي يتكون منها اللبأ ؟

تنقسم أهم المواد التي يتكون منها اللبأ إلى ثلاثة أصناف :

1- عوامل المناعة

- الببتيد عديد البرولين

يتكون من سلسلة قصيرة من الأحماض الأمينية (الببتيد) حيث يتكرر فيها البرولين بشكل كبير.

من أقوى المركبات المركزية لأنه يعمل كهرمون يسيطر الجزيء الواحد منه على 100 مليون تفاعل من جهة لأنه يسيطر على نصف مناعة الجسم بسيطرته على الغدة الصعترية و بالتالي فهو يقوم بتنظيم الجهاز المناعي في الجسم، فيقوم برفع المناعة عند الحاجة لمقاومة العدوى من الفيروسات و البكتيريا و الأجسام الغازية و تقليل المناعة في حال إرتفاعها عن الحد الطبيعي كما يحدث في حالات أمراض المناعة الذاتية و أمراض الحساسية.

- الأجسام المضادة

يحتوي اللبأ على الأنواع الخمسة المضادة ((IgG – IgA – IgE – IgM – IgD التي لها دور كبير في مكافحة و قتل الجراثيم و البكتيريا و الفيروسات و الفطريات.

- لاكتوفرين:

بروتين يقوم بإمتصاص الحديد في الأمعاء و حمله عبر جدار الأمعاء الى الدم مباشرة بهذا يمنع الفيروسات و البكتيريا و الجراثيم من أن تتغذى على الحديد فتضعف و يسهل القضاء عليها , و بالتالي فهو يفيد في حالات فقر الدم .

- الاكتولبومين

تشير الأبحاث أنه فعال ضد العديد من أنواع السرطانات و الفيروسات حيث أنه يقوم بقتل الخلايا السرطانية في حين يحمي الخلايا الطبيعية المحيطة بالخلايا السرطانية و لا يؤذيها.

- سايتوكاينيز

هي بروتينات تعمل على تحسين مناعة الجسم ضد الفيروسات

- لايسوزايميز

أنزيمات تعمل على تحسين الجهاز المناعي و رفع قدرته في القضاء على البكتيريا والفيروسات.

- أنزيمات

يحتوي اللبأ على عدة أنواع من الأنزيمات تعمل على أكسدة البكتيريا من خلال قدرتها على إفراز مادة (Hydrogen Peroxide )

- جلايكوبروتين

تعمل على حماية المواد المناعية و البنائية الموجودة في اللبأ من التحلل خلال مرورها في وسط عالي الحموضة في الجهاز الهضمي.

2- عوامل النمو:

يحتوي اللبأ على العديد من عوامل النمو و التي تتضمن :

- عامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF-1 & IGF-2) له دور كبير في تقليل نسبة الدهون في الجسم، زيادة الكتلة العضلية و زيادة كثافة العظم و كتلته و مضاد للشيخوخة.

- عامل النمو النسيجي (EGF)، عامل النمو لأمهات الخلايا الليفية (FGF)، عاملي النمو المشتق من الصفيحات الدموية (PDGF) : لها قدرة كبيرة على تجديد بناء الأنسجة و إصلاحها من حيث شفاء الجروح و التئامها و من حيث معالجة الحروق و إعادة الأنسجة و منع الالتصاقات التي تحدث بعد العمليات الجراحية و معالجة تمزقات العضلات والأوتار و غيرها.

3- المحتويات الغذائية في اللبأ :

- فيتامينات: A – B1 – B2 – B6 – B12 – E.

- معادن، كالسيوم، صوديوم، مغنيسيوم، زنك، سلفور.

- الأحماض الأمينية الأساسية و غير الأساسية.

- الأحماض الدهنية الأساسية.

و يحتوي على أضعاف ما يحتويه اللبن من بروتين و عناصر معدنية و هو فقير بالدسم و السكر اللذين لا يحتاجهما الوليد في أيامه الأولى ، كما يحتوي على أجسام مضادة لزيادة مناعة الوليد و مقاومته للأمراض كما أن له أثراً ملينا مما يعتبر معه غذاءً مثالياً للوليد

و عندما تحلب الشاة بعد ولادتها و يطبخ هذا الحليب يتجمد و يصبح أشبه مايكون بالبيض شبه المقلي يؤكل و له طعم لذيذ جدا و من ذاقه فلن ينساه.

و هو معجزة الله في الأرض شراب و دواء و وقاية و شفاء و يعتبر من ضمن أعظم المواد التي خلقها الله في الكون و نسيها بنو البشر أو جهلوها مع مرور السنين.

• فيه علاج لأكثر من 100 مرض مزمن و خطير .

• هو علاج لمرضى القلب الذين أصبح داء قلوبهم هاجسهم فأقلق مضجعهم بعد أن استعصى العلاج , و لكل المرضى الذين يعانون من تصلب الشرايين و من ارتفاع الكوليسترول في الدم و من جلطات القلب و من جلطات الدماغ و الشلل النصفي و الحبسة الكلامية .

• هو علاج لكل من خاف من موسم الربيع و الحساسية , لعذابهم المؤلم في هجمات الربو و تحسس الأنف و الإكزيما و الشقيقة و كافة التحسسات الموسمية .

• هو علاج لإلتهاب المفاصل و البهق أو الذئبة الحمراء أو داء الفقاع الجلدي , و كافة الأمراض المناعية الذاتية الأخرى .

• هو علاج لمرضى السكري , الذين فقدوا الأمل في شفائهم منه .

• هو علاج لكل من فقدوا جمال بشرتهم نتيجة الحروق و العمليات الجراحية , و التشوهات الجلدية , و جفاف البشرة و نقص جمالها و صفائها , و لكل الرجال و النساء الذين يريدون أن يحصلوا على بشرة بيضاء نقية صافية كالحرير.

• لكل من يعانون من الأمراض الإنتانتة المضنية المتعبة التي لا تفارقهم إلا قليلا و التي تتصف بالضعف الشديد في المناعة أو التهاب لوزات متكررة أو التهاب جيوب متكررة أو التهاب في القصبات مزمن , أو التهابات في المسالك البولية متكررة , أو التهابات نسائية متكررة , أو غيرها من الأمراض المزمنة .

• علاج لضعف المناعة و ضعف الذاكرة و ضعف التحصيل العلمي , و ضعف التركيز , و ضعف النمو و الطول و ضعف الانتصاب و سرعة الإنزال .

• علاج لكل من يعاني من قصر القامة .

• لكل من يعاني من أمراض الدم الخطيرة مثل فقر الدم بأنواعه المختلفة و سرطانات الدم بأنواعها , حتى الأنواع الأخرى من السرطان .

#هذا هو اللبأ المبارك و هذه هي فوائده التي لا تحصى فبادروا الى تناوله قبل فوات الأوان .

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