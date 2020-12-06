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دراسة أميركية: 4 أغذية تقاوم فيروس كورونا


توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن مواد موجودة في أغذية طبيعية قد تساعد في مقاومة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، فما هذه الأغذية؟ وما آلية تأثيرها؟

وأجرى الدراسة الباحثان يو تشو ودي يو شيه في قسم بيولوجيا النبات والميكروبات في جامعة ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة. ونشرت في مجلة "الحدود في علوم النبات" Frontiers in Plant Science.

ودرس الباحثان تأثير مركبات في هذه الأغذية على إنزيم البروتيز الرئيسي لفيروس كورونا المستجد main protease (Mpro) of SARS-CoV-2. وهو إنزيم رئيسي لفيروسات كورونا وله دور محوري في عملية تكاثر ونسخ الفيروس. وأجريت الدراسة في المختبر، لا على البشر.

وقد عثر الباحثان على نقطة ضعف الفيروس وهي هذا الإنزيم الضروري لعملية التكاثر والدمج. وانطلق الباحثان من أن تعطيل هذا الإنزيم سيؤدي إلى موت الفيروس، وذلك وفقا لتقرير لدويتشه فيله.

ووجد الباحثون أن المواد الموجودة في 4 أغذية يمكنها أن تعيق عمل إنزيم البروتيز لفيروس كورونا، وهي:

الشاي الأخضر

العنب المسكدين muscadine grape

الكاكاو

الشوكولاتة الداكنة

وقال الباحثان إنه نظرا لعدم وجود دواء فعال لعلاج كوفيد-19، فإن هذه البيانات توصي بأن هذه المركبات الغذائية ومستخلصات الشاي الأخضر والعنب والكاكاو يمكن أن تستخدم للتدخل في تدمير فيروس كورونا.

أما المركبات الموجود في هذه الأغذية والتي تعطيها خصائصها المقاومة لفيروس كورونا في المختبر فمنها:

(-) – كاتشين -3-أو-غالاتي (–)-catechin-3-O-gallate

(-) – يبيكاتشين-3-أو-غالاتي (–)-epicatechin-3-O-gallate

(-) – غالوكاتشين-3-أو-غالاتي (–)-gallocatechin-3-O-gallate

(-) – يبيغالوكاتشين-3-أو-غالاتي (–)-epigallocatechin-3-O-gallate

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