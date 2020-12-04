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شروط جديدة لاستخدام "واتساب"


كشفت تسريبات تقنية، مؤخرا، أن تطبيق التراسل الفوري "واتساب" ينوي تحديث "شروط الاستخدام" في سنة 2021، وسط توقعات بأن تدخل حيز التنفيذ في فبراير المقبل.

وبحسب موقع "Wabetainfo"، فإن صورا لهذه الشروط الجديدة جرى تسريبها من قبل موظفين يعملون على تجريبها، في مرحلة أولى.

وفي حال لم يوافق مستخدم "واتساب" على الشروط الجديدة المرتقبة، فإنه لن يظل قادرا على استخدام التطبيق.

وأوضحت المصادر، أنه بمجرد الموافقة على شروط الاستخدام الجديدة، سيعني الخضوع للسياسة المحدثة، بداء من 8 شباط المقبل.

ولم يبادر تطبيق "واتساب" إلى التوضيح بشأن هذه التغييرات، لكنه أكد أنها ستكون إجبارية للجميع.

وأوضح متحدث باسم الشركة، أن هذه التغييرات ستتعلق بالطريقة التي تعمل بها الشركات على منصة التراسل، أو كيف تتفاعل مع المستخدمين.

ويأتي الحديث عن هذه التغييرات، بينما واجه تطبيق "واتساب" انتقادات كثيرة بشأن طريقة عمله منذ اشترته شركة "فيسبوك" العملاقة في سنة 2014 بمبلغ يناهز 19 مليار دولار.

وفي سنة 2018، قدم مؤسس الشركة، جان كوم، استقالته من منصب الرئيس التنفيذي في الشركة، بسبب مخاوف متعلقة بخصوصية المستخدمين.

وكان قد كتب في تدوينة على موقع "فيسبوك" أن الشركات صارت تعرف كل شيء عن المستخدم وأصدقائه وما يعجبه، من أجل جلب الإعلانات.

وكان قد قال عبارته الشهيرة "حينما يكون ثمة إعلان، فتذكر أن المستخدم هو المُنتج".

ولم يحدد مؤسس "واتساب"، وقتئذ، السبب الذي دفعه إلى الاستقالة، لكن صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن بعض المصادر أنه دخل في خلاف حاد مع فيسبوك بشأن جمع بيانات شخصية واستخدامها لأجل أغراض إعلانية.

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شروط جديدة لاستخدام "واتساب"
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