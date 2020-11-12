منوعات

بكين تعلق على استئناف التجارب على اللقاح الصيني في البرازيل


قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، إن الصين مسرورة لاستئناف السلطات البرازيلية تجارب اللقاح الصيني المضاد  للفيروس التاجي.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وكالة المراقبة الصحية البرازيلية "Anvisa" استئناف التجارب على اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا "Coronavac" في البرازيل.

وكانت هذه الوكالة البرازيلية المختصة أوقفت مؤقتا الاختبارات السريرية على لقاح "Coronavac" الذي تنتجه شركة "Sinovac" الصينية، على خلفية  "حادث خطير"،  بسبب وفاة متطوع تلقى اللقاح، قالت وسائل إعلام إنه انتحر.

وأشارت الوكالة البرازيلية المختصة إلى أنها أُبلغت بأسباب الحادث الخطير الذي أدى إلى وقف الاختبارات، لكنها لم تكشف عنها.

 وقال المتحدث الصيني خلال مؤتمر صحفي: "لقد أولينا الانتباه إلى إجراءات السلطة المختصة في البرازيل، وكذلك بيانات شركة (Sinovac). ويسعدنا استئناف المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح في البرازيل. ويولي الجانب الصيني في عملية تطوير اللقاح اهتماما كبيرا لمسألة السلامة والفعالية، ويلتزم بدقة بالقواعد الدولية والتشريعات ذات الصلة".

وأكد  وانغ أن التعاون بين الصين والبرازيل في مجال تطوير اللقاحات يسير بشكل جيد، معربا عن ثقته في أنه سيسهم في الانتصار على فيروس كورونا، ليس في البرازيل والصين فحسب، بل وفي جميع أنحاء العالم.

وكان قد أفيد في وقت سابق بأن أحد مراكز البحوث الطبية الحيوية الرائدة في البرازيل، معهد بوتانتان، في ساو باولو، أبرم اتفاقية مع شركة الأدوية البيولوجية في بكين "Sinovac Biotech" لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا.

ونصت الاتفاقية على أنه في حالة الموافقة على اللقاح، فإن المختبر الصيني سينقل التكنولوجيا اللازمة للمعهد البرازيلي لبدء إنتاجه تجاريا في البرازيل بحلول يونيو 2021

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بكين تعلق على استئناف التجارب على اللقاح الصيني في البرازيل
علماء يكتشفون "جينا مخفيا داخل جين'' في ظروف غامضة لدى فيروس SARS-CoV-2!
كل ما تحتاج معرفته عن لقاح كورونا الجديد
شركتا Pfizer وBioNTech تعلنان عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا
"أكسفورد" تتوقع موعداً مفاجئاً لطرح لقاح كورونا
عدم حذف الوتس اب للتخلص من الذاكرة الممتلئة
اليابان تختبر دودة القز لانتاج لقاح فيروس كورونا
7 مليارات دولار في يوم واحد... خسائر أغنى رجل في العالم
للمرة الأولى بحر القطب الشمالي لم يتجمد في نهاية أكتوبر
مركز "فيكتور" يكشف مواصفات اللقاح الروسي الثاني المضاد لكورونا
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك