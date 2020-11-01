اليابان تختبر دودة القز لانتاج لقاح فيروس كورونا

قام باحثون يابانيون من جامعة كيوشو وشركة تصنيع أجهزة طبية باجراء اختبارا للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد باستخدام دودة القز والتي يتوقع ان تكون نتائجها جيدة لمعالجة انتشار فيروس كورونا.

حيث كشفت الاختبارات أن نوعا محددا بين 450 نوعا من ديدان القز التي تمت دراستها في جامعة كيوشو ويمكنها أن ينتج بروتينا يستخدم في إنتاج لقاح محتمل لكورونا.

حيث نجح علماء الجامعة في زراعة بروتين صناعي داخل دودة قز، له تركيبة مماثلة للبروتين الموجود على سطح فيروس كورونا.