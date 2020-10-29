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7 مليارات دولار في يوم واحد... خسائر أغنى رجل في العالم


خسر أغنى رجل في العالم ، مؤسس "أمازون" جيف بيزوس، 6.8 مليار دولار يوم الأربعاء ، وانخفض إجمالي ثروة أكبر 10 مليارديرات في العالم بمقدار 37.36 مليار دولار في يوم واحد نتيجة الانهيار في البورصات العالمية.

بحسب ما نشر مؤشر "بلومبيرج" للمليارديرات ( BBI)، كما وخسر مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، حوالي 5.75 مليار دولار، كذلك مؤسس شركة "تسلا" و SpaceX، إيلون ماسك، حوالي 4.24 مليار دولار .

وبحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، انخفضت ثروة أغنى عشرة أشخاص في العالم بمقدار 34 مليار دولار في اليوم.

وبحسب تقديرات الصحيفة، فقد خرج زوكربيرغ من صفوف الأشخاص الذين تزيد ثروتهم عن 100 مليار دولار، وانتقل المستثمر وارن بافيت إلى المركز السابع في قائمة أغنى أغنياء العالم، خلف رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني.

ويرجع انخفاض ثروة المليارديرات إلى عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية بسبب الذعر الذي يمكن ان تتتسب به الموجة الثانية من وباء كورونا، بما في ذلك وول ستريت، لتنخفض مؤشرات الأسهم الأمريكية في حدود 4%.

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