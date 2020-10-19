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مركز "فيكتور" يكشف مواصفات اللقاح الروسي الثاني المضاد لكورونا


صرح رينات ماكسيوتوف، مدير مركز الابحاث الطبية " فيكتور" بأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا  "إيبي فاك كورونا"، الذي طوره المركز يتميز بالفعالية والسلامة وسهولة الإنتاج ونظام التخزين.

ولفت ماكسيوتوف خلال مؤتمر في الإنترنت حول جوانب الوقاية المناعية الحديثة إلى أن "الميزة المنتظرة من هذا اللقاح بالنسبة لمنصات اللقاح الأخرى، هي فعالية اللقاح ضد السلالات المتغيرة للمستضد، حيث يحتوي اللقاح على حواجز "سارس – كوف -2"، وسلامته، وسهولة الإنتاج واستقرار المكونات، وكذلك نظام التخزين والنقل".

وبيّن أن هذا اللقاح يحتوي فقط على أقسام قصيرة من البروتين الفيروسي، ما يزيد من سلامته، مضيفا قوله: "هذا يسمح باستخدامه للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، ومع المناعة، وفي الظروف المثبطة للمناعة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الأسبوع الماضي تسجيل لقاح محلي ثان ضد فيروس كورونا، طوره مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور"، أطلق عليه اسم "إيبي فاك كورونا".

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