منوعات

"وصفة" لتخليص الأطفال من إدمان الشاشات الرقمية والأجهزة الإلكترونية


وضع باحث مغربي ما يصفه بـ"روشتة"، لتخليص الأطفال من إدمان الشاشات الرقمية والأجهزة الإلكترونية.

ونشر موقع "هسبريس" المغربي تقريرا عن كيفية تخليص الأطفال من إدمان الأجهزة الإلكترونية، خلال جائحة "كوفيد 19".

ونشر محمد القدام، أستاذ علم النفس المعرفي في جامعة محمد الخامس في الرباط، دراسة بعنوان "الاستعمال المفرط للأجهزة الإلكترونية خلال الحجر الصحي"، بالإضافة إلى نشره كتاب "جائحة كوفيد 19 وآثارها الاجتماعية والتربوية والنفسية".

ودعا القدام إلى "تحمل الأسرة مسؤولياتها تجاه أطفالها، بشكل خاص عند ضبط استعمالهم للشّاشات الإلكترونية، في جميع الظّروف، حتى لا يجدوا أنفسهم في متاهة البحث عن العِلاج، وما ينتج عنه مِن عواقب وخيمة على صحّة الأطفال النفسية والعقلية، وعلى تحصيلهم الدراسي، واندماجهم الاجتماعي".

وقال الباحث المغربي "هناك أهمية لاستعانة الأسرة بمختصين ومساعدين للأطفال، للتعرف على مؤشرات إدمان أطفالهم للأجهزة الإلكترونية، وإيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع الوضع، حتى لا تتعقّد الأمور بردود فعل قد تكون خارج السياق المطلوب وتُفضي إلى توتّرات بين الأبناء والآباء".

وتحدد أقوى مظاهر تأثير إدمان الأطفال على الشاشات على النحو التالي:

- يصير الطفل مهووسا بتلك الأجهزة، يتحدث عنها، حتى عندما لا يتمكّن من الوصول إليها واستعمالها، ويسخّر كلّ الإمكانات المتاحة له، من وقت ومجهود ونفوذ، في خدمة هذا الإدمان.

- تطوير الطفل أثناء سعيه للاستمرار في استعمال هذه الأدوات، استراتيجيات مِن قبيل: رفض الدراسة، والتّظاهر بالمرض، ورفض الطّعام، والكذب، للضّغط على أوليائه لإعادة تمكينه منها.

- عدم مشاركة الأطفال المراهقين أفراد الأسرة في وجباتهم، وعدم الجلوس معهم لمشاهدة التلفاز، والرغبة في عدم الخروج معهم للتّنزّه، وهو ما يُفقِدُهم العلاقات التواصلية حتى داخل الأسرة، في وضع يفضي غالبا إلى شجار وخصام مع الأولياء، ممّا يغذّي لدى الطّفل الإحساس بالتّهميش، ويُنتِج سلوكا انعزاليّا، وحتى انطوائيّا، يزيد مِن تعقيد المسألة، وينتهي بتضييع الحياة الاجتماعيّة خارج البيت وداخله.

واقترح الباحث المغربي مجموعة من الوسائل لعلاج إدمان الأطفال للشاشات، والتي جاءت على النحو التالي:

1- إبرام نوع من الاتفاق مع الطفل:

يدور الاتفاق حول طريقة وشروط استعمال الشاشات والأجهزة الذكية، وأنه يجب عليه الحصول على الإذن والموافقة قبل الاستعمال.

2- الاستخدام المشروط:

وضع مجموعة من الشروط أو الثمن الذي يجب تأديته لاستخدام الأجهزة الذكية، مثل الحصول على نتائج دراسية معينة أو المساعدة في أعمال المنزل مثلا.

3- طريقة البدائل:

مزاولة أنشطة متعددة، وعدم التركيز على نشاط وحيد، حتى لا يحدث نوع من الترابط والتبعية له، مثل الخروج بالطفل للتنزه، وربط علاقات مع أقرانه.

وأخيرا، ينصح الباحث المغربي بالاستعانة بمختصين، للتعرف على مؤشرات الإدمان، وتحديد الطريقة المثلى للتعامل مع الوضع، حتى لا يتم اتخاذ قرارات وإجراءات يمكن أن تؤدي إلى توتر في العلاقة بين الآباء والأبناء.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"وصفة" لتخليص الأطفال من إدمان الشاشات الرقمية والأجهزة الإلكترونية
تحذير: كورونا يبقى حياً 28 يوماً على الزجاج والنقود!
خبر سار بشأن علاج كورونا
‏خبراء يكشفون عن الوقت الذي يعيشه فيروس كورونا على جلد الإنسان
هواوي تكشف موعد إطلاق نظام التشغيل الجديد للهواتف الذكية
اكتشاف نقطة ضعف لفيروس كورونا قد تقضي عليه
"كورونا والشتاء"... دراسة: الأسوأ لم يأت بعد
الطاعون الدبلي: ماذا تعرف عن مرض "الموت الأسود"؟
العثور على "نقطة الضعف " المميتة لفيروس كورونا
دراسة تكشف عن فصيلة دم تمنح مناعة كبيرة ضد فيروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك