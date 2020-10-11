‏خبراء يكشفون عن الوقت الذي يعيشه فيروس كورونا على جلد الإنسان

كشف خبراء بأن فيروس كورونا المستجد يمكنه العيش على جلد الإنسان لفترة تقدر بأكثر من 4 أضعاف المدة الزمنية التي يعيشها الفيروس المسبب للإنفلونزا.

وبحسب صحيفة "لايف ساينس"، تم إجراء البحث بالاستعانة بعينات جلدية أخذت من أشخاص عقب يوم واحد من وفاتهم.

وقال الباحثون من كلية الطب بجامعة "كيوتو بيرفيكشوال" اليابانية إن جلد الإنسان يعطي قراءات أكثر دقة، لأنه يعاني من "تدهور أبطأ بعد الموت، مقارنة بالأعضاء الأخرى".

ولاحظ الباحثون أن الفيروس يعيش على الجلد لمدة 9 ساعات، ومع وجود مواد مخاطية على الجلد، يمكن لفيروس كورونا العيش لمدة 11 ساعة، حسب الدراسة.

وزف الباحثون بشرى، بأن المعقمات التي تحتوي على كحول بنسبة 80% تؤدي إلى قتل الفيروس خلال 15 ثانية، إلا أن الخيار الأول في مكافحة الفيروس يظل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.