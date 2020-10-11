عاجل : وفاة ناعي الزهراء عليها السلام الخطيب الحسيني السيد جاسم الطويرجاوي
منوعات

‏خبراء يكشفون عن الوقت الذي يعيشه فيروس كورونا على جلد الإنسان


كشف خبراء بأن فيروس كورونا المستجد يمكنه العيش على جلد الإنسان لفترة تقدر بأكثر من 4 أضعاف المدة الزمنية التي يعيشها الفيروس المسبب للإنفلونزا.

وبحسب صحيفة "لايف ساينس"، تم إجراء البحث بالاستعانة بعينات جلدية أخذت من أشخاص عقب يوم واحد من وفاتهم.

وقال الباحثون من كلية الطب بجامعة "كيوتو بيرفيكشوال" اليابانية إن جلد الإنسان يعطي قراءات أكثر دقة، لأنه يعاني من "تدهور أبطأ بعد الموت، مقارنة بالأعضاء الأخرى".

ولاحظ الباحثون أن الفيروس يعيش على الجلد لمدة 9 ساعات، ومع وجود مواد مخاطية على الجلد، يمكن لفيروس كورونا العيش لمدة 11 ساعة، حسب الدراسة.

وزف الباحثون بشرى، بأن المعقمات التي تحتوي على كحول بنسبة 80% تؤدي إلى قتل الفيروس خلال 15 ثانية، إلا أن الخيار الأول في مكافحة الفيروس يظل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
‏خبراء يكشفون عن الوقت الذي يعيشه فيروس كورونا على جلد الإنسان
هواوي تكشف موعد إطلاق نظام التشغيل الجديد للهواتف الذكية
اكتشاف نقطة ضعف لفيروس كورونا قد تقضي عليه
"كورونا والشتاء"... دراسة: الأسوأ لم يأت بعد
الطاعون الدبلي: ماذا تعرف عن مرض "الموت الأسود"؟
العثور على "نقطة الضعف " المميتة لفيروس كورونا
دراسة تكشف عن فصيلة دم تمنح مناعة كبيرة ضد فيروس كورونا
عطل مفاجئ يضرب تطبيق ماسنجر
خبراء يكشفون عن اسرار جديدة بشأن تحول فيروس كورونا إلى الأسوأ
اصحاب فصيلة الدم هذه اكثر عرضة للاصابة بكورونا
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك