دراسة تكشف عن فصيلة دم تمنح مناعة كبيرة ضد فيروس كورونا

مازال الجدل قائماً حول إمكانية وجود مناعة ذاتية ضد الإصابة بمرض كوفيد-19 بين أصحاب فصيلة دم بعينها دون الأخرى.

لكن البيانات الأولية الصادرة عن شركة أمريكية متخصصة في الأبحاث الوراثية، تظهر بأن أصحاب فصيلة الدم O يتمتعون بشكل أكبر من الحماية ضد الفيروس المُستجد مقارنة بالآخرين، بحسب صحيفة "إندبندنت" The Independent البريطانية.

وقالت الصحيفة ، إن أكثر من 750 ألف شخص شاركوا في دراسة مستمرة أجرتها 23andMe، والتي تدرس التركيب الجيني للفيروس المُستجد..

وتظهر البيانات الأولية، التي لم تتم مناظرتها بعد، أن الأشخاص من أصحاب فصيلة دم O، كانوا أقل احتمالاً بنسبة 14% من فصائل الدم الأخرى للإصابة بالعدوى، وتقل احتمالات اضطرارهم لتلقي العلاج بالمستشفى بنسبة 19%، بعد استبعاد عوامل العمر والجنس والعرق والأمراض المصاحبة.