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عطل مفاجئ يضرب تطبيق ماسنجر


تعرض تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، التابع لشركة "فيسبوك"، إلى عطل مفاجئ، تسبب في توقف المراسلات بين المستخدمين.

ولم تصدر الشركة حتى الآن أى بيان حول العطل الذى تعرض له التطبيق أو أسبابه، بينما كشف موقع "داون ديتكتور" الأمريكي، أن تطبيق "فيسبوك ماسنجر" تعرض لعطل مفاجئ الساعة الحادية عشر يوم 15 حزيران.

وبحسب إحصائيات الموقع، الذي يخصص أيقونة للتبليغ عن الأعطال، فإن أكثر من 17 ألف شخص قاموا بالتبليغ عن مشكلة تواجههم.

ويظهر الموقع، أن المشكلة التي تعرض لها التطبيق في الساعة الحادية عشر، اليوم الاثنين، هي الوحيدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبحسب تعليقات المستخدمين حول العالم، التي نشرها الموقع، فإن بعض المستخدمين أعلنوا أن التطبيق عاد للعمل، بينما قال آخرون إن المشكلة مازالت قائمة.

 

وتظهر إحصائيات الموقع، أن 52 في المئة من المستخدمين الذين أبلغوا عن العطل يواجهون مشكلة في استقبال الرسائل، بينما يواجه 32 في المئة مشكلة في الاتصال بالخادم الخاص بالتطبيق، في حين أن 14 في المئة لا يستطيعون الدخول للتطبيق.

 

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عطل مفاجئ يضرب تطبيق ماسنجر
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