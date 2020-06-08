منوعات

فيتامين موجود في هذه الأطعمة يحارب كورونا


كشفت دراسة علمية حديثة أن فيتامين "ك" يمكن أن يساعد بصورة كبيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت الدراسة المنشورة على موقع "تايمز نيوز ناو" أن تناول فيتامين "ك" ضمن نظام غذائي صحي، يمكنه أن يساعد بصورة كبيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ففي الوقت الذي تحاول فيه البلدان في معظم أنحاء العالم تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، أو اختبار طرق جديدة للعلاج منه، يقترح الخبراء البقاء بصحة جيدة قدر الإمكان والحفاظ على تعزيز الجهاز المناعي لمنع الإصابة بمضاعفات ناجمة عن عدوى "كوفيد 19".

ووجد الباحثون أن معظم المرضى الذين لقوا حفتهم أو دخلوا وحدات العناية المركزة بسبب إصابتهم بـ"كوفيد 19" كانوا يعانون من نقص حاد في فيتامين "ك"، ما يشير إلى أن تعزيز ذلك الفيتامين قد يحسن فرص النجاة من الإصابة أو بعد الإصابة بعدوى كورونا.

من المعروف أن "كوفيد 19" يسبب الجلطات الدموية، وفقًا لدراسات حديثة، كما أنه يؤدي إلى تدهور الألياف المرنة في الرئتين. فيتامين "ك" هو عنصر غذائي مهم، يساعد في إنتاج البروتينات، التي تنظم التخثر ويمكن أن يحمي الرئتين أيضًا.

 

ويسعى الباحثون الهولنديون الآن إلى تمويل تجربة سريرية لتأكيد تلك الفرضية العلمية.

قال الدكتور روب جانسين، وهو عالم ضمن الفريق البحثي، إنه مع الأخذ في الاعتبار النتائج الأولية للدراسة، فإنه سيوصي بتناول فيتامين "ك" الصحي.

وتابع جانسين: "نصيحتي هي تناول مكملات فيتامين ك، حتى لو لم يساعد في علاج الكوفيد 19 الشديد، فهو جيد للأوعية الدموية والعظام وربما أيضًا للرئتين".

من أين نحصل عليه؟

ويمكن الحصول على فيتامين "ك" من عدد واسع من الأطعمة والمغذيات، التي يمكن إضافتها إلى نظام غذائي صحي متوازن.

وجاءت أبرز تلك الأطعمة على النحو التالي:

- الخضروات الورقية:

أبرزها اللفت والسبانخ والكرنب (الملفوف) والبروكلي.

- الأسماك.

- البيض.

- الجبن.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فيتامين موجود في هذه الأطعمة يحارب كورونا
خبير: كورونا والإنفلونزا الموسمية يهددان النظام الصحي الأمريكي
دواء جديد ضد فيروس كورونا سيطرح في الصيدليات الروسية
دراسة صادمة تلقي ظلالا من الشك حول فترة المناعة ضد كورونا!
كورونا.. القصة الكاملة للقاح "أوكسفورد" ضد الفايروس
شركة اميركية تعلن نتائج إيجابية للقاح ضد كورونا وتحدد موعد تطبيقه
روسيا تحدد موعد ظهور لقاح ضد فايروس كورونا
عالم أوبئة روسي: كورونا سيستمر لفترة طويلة جداً وستعاني منه البشرية جدياً
الكركم... سلاحك لمواجهة الكورونا
عالم أوبئة يكشف عن مدة العيش مع كورونا قبل العودة للحياة الطبيعية
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك