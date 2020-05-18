منوعات

كورونا.. القصة الكاملة للقاح "أوكسفورد" ضد الفايروس


يعكف باحثون من جامعة أوكسفورد في بريطانيا على تطوير لقاح لفيروس كورونا، الذي أثار ذعر العالم بملايين الإصابات ومئات الآلاف من الوفيات، لكن أين وصلت الجهود حتى الآن في إنتاج هذا اللقاح.

وتقول الحكومة البريطانية إنه يمكن توفير 30 مليون جرعة من "لقاح أوكسفورد" الجديد في جميع أنحاء المملكة المتحدة في سبتمبر المقبل، في حال ثبتت فعاليته.

وأكد وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما، في مؤتمر صحفي، أن التجارب السريرية الأولى "تسير على ما يرام" مع جميع المتطوعين الذين تلقوا جرعة من اللقاح، في وقت سابق من هذا الشهر.

وبدأت تجارب اللقاح المعروف رسميا باسم "شادوكش وان كوفيد 19" في 24 أبريل الماضي، لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يحمي الأشخاص الأصحاء بشكل فعال من فيروس كورونا.

يعد اللقاح الذي يجري اختباره الآن نسخة ضعيفة من فيروس الإنفلونزا الشائع، الذي يسبب التهابات.

وقد تم التلاعب بالفيروس بحيث لا يمكن أن يضر بالبشر، لكنه يحتوي أيضا على جزء من فيروس كورونا، بحيث يؤدي إلى استجابة الجسم المناعية لبروتينات "كوفيد 19" التي تستخدمها لدخول الخلايا البشرية والتكاثر.

وإلى جانب لقاح أكسفورد، يعمل باحثون في إمبريال كوليدج لندن، على تطوير لقاح آخر، من المقرر أن يتم تجريبه سريريا بحلول منتصف يونيو المقبل.

واختبر الباحثون ما يصل إلى 1102 مشاركا عبر مختبرات متعددة في أكسفورد وساوثهامبتون ولندن وبريستول، وتم اختيار المتطوعين بشكل عشوائي، وأعطوا إما جرعة حقيقية من اللقاح التجريبي أو لقاح التهاب السحايا.

وستتلقى مجموعة أصغر من 10 متطوعين جرعتين من اللقاح المرشح بفارق 4 أسابيع، علما أن أعمار المتطوعين تتراوح بين 18 و55 عاما، ويجب ألا يكون لديهم إصابة بفيروس كورونا.

ويشترط في المتطوعين أن يكونوا بصحة جيدة، وألا يكونوا قد تلقوا أي لقاحات سابقة ضد الفيروسات التاجية، وبالنسبة للنساء يجب ألا يكن حوامل أو في مرحلة إرضاع.

لن يكون بمقدور المتطوعين معرفة ما إذا كانوا قد تلقوا اللقاح الحقيقي أو لقاح التهاب السحايا إلا في نهاية الاختبار، وذلك لأغراض علمية بحتة، من بينها ضمان سلامة النتائج.

وقد حصل المشاركون على مذكرات إلكترونية لكي يسجلوا أي أعراض قد يعانونها في الأيام السبعة التالية لتلقيهم اللقاح، وخلال الأسابيع الثلاثة التالية.

وسيقوم الباحثون بأخذ عينات دم من المتطوعين الخاضعين للاختبار من خلال زيارات المتابعة، لتقييم استجابتهم المناعية للقاح وللتحقق من الأعراض التي يسجلها المرضى.

وسيحتاج الباحثون إلى مقارنة عدد الذين أصيبوا بعدوى "كوفيد 19" ممن تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا خلال فترة الاختبار مع أولئك الذين أعطوا لقاح التهاب السحايا، لاختبار مدى نجاعة اللقاح.

ويعتقد الباحثون أنه من الضروري أن يصاب بعض المتطوعين بفيروس كورونا، لكن سرعة الوصول إلى العدد المطلوب من المصابين يعتمد على مستويات الفيروس في العينة التي يجري عليها الاختبار بشكل عام.

ويقول الباحثون إن البيانات الكافية من الاختبار قد تكون متاحة في غضون شهرين، لكنها قد تستغرق 6 أشهر، وهنا يكمن السبب وراء الفترة الطويلة التي يتطلبها الأمر لإنتاح لقاح مناسب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كورونا.. القصة الكاملة للقاح "أوكسفورد" ضد الفايروس
شركة اميركية تعلن نتائج إيجابية للقاح ضد كورونا وتحدد موعد تطبيقه
روسيا تحدد موعد ظهور لقاح ضد فايروس كورونا
عالم أوبئة روسي: كورونا سيستمر لفترة طويلة جداً وستعاني منه البشرية جدياً
الكركم... سلاحك لمواجهة الكورونا
عالم أوبئة يكشف عن مدة العيش مع كورونا قبل العودة للحياة الطبيعية
لهذا السبب النساء أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا
علماء الصحة العالمية: خمس سنوات للسيطرة على كورونا والفيروس قد لا يختفي أبداً
بعد كورونا.. علماء يحذرون من فيروسات المريخ ويقترحون "حجر الصخور"
لماذا سبقت الصين العالم كله في صنع الكمامات؟
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك