منوعات

الكركم... سلاحك لمواجهة الكورونا


يسعى الكثير من الناس في هذه الفترة إلى البحث عن أي طريقة حتى لو كانت تقليدية من أجل المساعدة في مواجهة جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ومن أبرز تلك الطرق والوسائل تقوية نظام المناعة الخاصة بجسم الإنسان عن طريق المستحضرات الطبيعية.

وخصص موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا تطرق فيه إلى استخدامات الكركم في تقوية المناعة، لتصبح سلاح الإنسان في مواجهة كورونا.

ويوصف الكركم بأنه "توابل من ذهب"، نظرا للونها الأصفر الزاهي والفوائد الصحية الوافرة التي يحتويها.

فوائد الكركم:

يستخدم الكركم من آلاف السنين كأحد أبرز التوابل والأعشاب الطبيعة التي يمكن تضمينها بسهولة في نظامك الغذائي، لتقوية المناعة.

وجاءت أبرز فوائد على النحو التالي، وفقا للدراسات العلمية والطبية:

- يحتوي على مضادات التهابات وأكسدة ومركب الكركمين، الذي يساعد على علاج أعراض التهاب المفاصل.

- يساعد في تحسين وظائف الكبد بسبب تأثيره المضاد للأكسدة، والذي قد يساعد الكبد على التلف بسبب السموم.

5 طرق سحرية

ويضع التقرير 5 طرق سحرية يمكن استخدام الكركم من خلالها لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.

وجاءت تلك الطرق على النحو الآتي:

1- شاي الكركم:

يعد من أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض، بما في ذلك البرد والإنفلونزا.

يمكنك تحضير شاي الكركم باستخدام كمية من المكونات العطرية. فقط أضف ملعقة واحدة من مسحوق الكركم إلى كوبين من الماء المغلي، يمكنك إضافة القليل من العسل وعصير الليمون الطازج ورش الفلفل الأسود لتعزيز الطعم.

في الواقع، يشرب الكثير من الناس هذه الوصفة على معدة فارغة لدعم فقدان الوزن.

2- حليب الكركم:

له مفعول السحر في تخفيف السعال والبرد والإنفلونزا، وما إلى ذلك من أعراض.

قم بغلي كوبين من الحليب مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، واترك المزيج ليغلي. اتركه يبرد لبضع دقائق قبل تناوله.

3- العلاج البارد:

ببساطة قم بخلط جزء واحد من مسحوق الكركم إلى ثلاثة أجزاء من العسل العضوي. يمكنك الحصول على ملعقة صغيرة من هذا المزيج كل ساعتين أو 3 ساعات لمحاربة البرد وتقوية المناعة.

- يلعب مركب الكركمين دورا في الوقاية من بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان البنكرياس.

- يساعد الكركم أيضًا في الوقاية من مرض ألزهايمر والخرف وباقي الأمراض العصبية التنكسية في العالم.

- تساعد خصائص الكركم المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات على تقوية جهاز المناعة ودرء الالتهابات.

- تأثيرات الكركم المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات تعزز الهضم الصحي. وبالتالي، يستخدم التوابل كعامل شفاء للجهاز الهضمي.

4- عصير الكركم:

يمكنك فقط إضافة قليل من الكركم إلى عصائرك - على الرغم من أنه من الرائع استخدام جذر الكركم الطازج في عصائرك ومشروباتك الباردة.

على سبيل المثال، يعد عصير المانغو بالكركم طريقة رائعة للحصول على تعزيز إضافي لمضادات الأكسدة، والذي سيبدأ يومك بدعم صحي لجسدك ومناعتك.

5- حساء الكركم:

وهو ما يطلق عليه حساء الكاري، ويمكن تحضيره عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى الدجاج أو حساء الخضار أو الكاري مع التوابل الأخرى.

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكركم... سلاحك لمواجهة الكورونا
عالم أوبئة يكشف عن مدة العيش مع كورونا قبل العودة للحياة الطبيعية
لهذا السبب النساء أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا
علماء الصحة العالمية: خمس سنوات للسيطرة على كورونا والفيروس قد لا يختفي أبداً
بعد كورونا.. علماء يحذرون من فيروسات المريخ ويقترحون "حجر الصخور"
لماذا سبقت الصين العالم كله في صنع الكمامات؟
دراسة تزعم.. معظم المتعافين من فيروس كورونا يصنعون أجساما مضادة!
اكتشاف الجسم المضاد لفيروس كورونا... خطوة نحو الأمل!
"يفتك بصمت".. حالة غريبة وغامضة تصيب مرضى "كورونا" تحير العلماء
دراسة جديدة... نقص هذا الفيتامين يؤدي الى الاصابة بفيروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك