منوعات

لهذا السبب النساء أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا


تظهر الإحصائيات أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا المستجد، ومن المرجح أن السبب في ذلك هو الاختلافات الجسدية بين الجنسين.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن فيروس كورونا أشرس مع الرجال، ونجد أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية، مثل التصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الاضطرابات الهضمية، وذلك لأن لديهن جهاز مناعي قوي.

وثبت في الصين أن معدلات الإصابة بين الجنسين متساوية، ولكن ثلثي الذين توفوا كانوا من الرجال، وأشارت الأبحاث، أن 62 % من الرجال في الصين يدخنون، ورجحوا أن التدخين هو السبب، ولكن هذه النظرية كشفت أنها خاطئة، فبعد انتشار الفيروس في أوروبا وأمريكا، أعداد المتوفين من الرجال أكثر من النساء، بالرغم من أن الكثيرات مدخنات.

وصرحت سارة هوكس، مديرة مركز الصحة العالمية في جامعة لندن كوليدج، بأن الاختلافات الفسيولوجية بين الجنسين ربما تكون السبب في تغلب النساء علي الوباء ونجاتهن، فنمط الحياة له دور كبير مثل التدخين والنظام الغذائي فهناك بعض التفاوتات الصحية بين الرجال والنساء، ورجحت الطبيبة أن كروموسوم X، هو ما يساعد علي محاربة النساء للأمراض.

ويشرح الدكتور شارون معلم، الباحث في علم الوراثة، أن الكروموسومات X تحتوي على حوالي 1000 جين مختلف مشاركين في تقوية الجهاز المناعي، ولكن كروموسوم Y الذكري لديه حوالي 70 جينًا فقط، ويشارك في إنتاج الحيوانات المنوية، وأضاف أن الخلايا الأنثوية لها دور كبير في جعلها تحافظ علي حياتها، وعدم الإستسلام للمرض أو الوفاة.

في سياق متصل، أكدت دراسة حديثة أن الرجال يعتبرون ملاذا آمناً لفيروس كورونا ما يسمح للعدوى بالاستمرار لفترة أطول عند الذكور.

وقامت الدكتورة أديتي ساستري، طبيبة الأورام في مركز مونتيفيوري الطبي في برونكس بإجراء دراسة مع والدتها جايانثي ساستري، عالمة الميكروبات في مستشفى كاستوربا للأمراض المعدية في مومباي، أكدت نتائجها، بحسب ما ذكره موقع "medrxiv" الطبي، أن فيروس كورونا عندما يدخل الجسم، فإنه يتحد بخلايا بروتين ACE2، أو إنزيم تحويل الأنجيوتنسين 2، الذي يقلل المقاومة في الأوعية الدموية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لهذا السبب النساء أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا
علماء الصحة العالمية: خمس سنوات للسيطرة على كورونا والفيروس قد لا يختفي أبداً
بعد كورونا.. علماء يحذرون من فيروسات المريخ ويقترحون "حجر الصخور"
لماذا سبقت الصين العالم كله في صنع الكمامات؟
دراسة تزعم.. معظم المتعافين من فيروس كورونا يصنعون أجساما مضادة!
اكتشاف الجسم المضاد لفيروس كورونا... خطوة نحو الأمل!
"يفتك بصمت".. حالة غريبة وغامضة تصيب مرضى "كورونا" تحير العلماء
دراسة جديدة... نقص هذا الفيتامين يؤدي الى الاصابة بفيروس كورونا
شركات صينية تستغل "كورونا" لصناعة مركبات تتمتع بمزايا مكافحة الفيروسات
تطبيق خبيث يستهدف هواتف أندرويد لسرقة الحسابات المصرفية
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك