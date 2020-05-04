منوعات

دراسة جديدة... نقص هذا الفيتامين يؤدي الى الاصابة بفيروس كورونا


يرتبط ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بعض البلدان بنقص فيتامين D في الجسم. توصلت لهذا الاستنتاج دراسة لعلماء مستشفى الملكة إليزابيث وجامعة شرق إنجلترا في بريطانيا.

وقارن العلماء في دراستهم التي نشروها في مجلة Research Square متوسط مستويات فيتامين D عند مواطني 20 دولة أوروبية، مع إحصاءات الوفيات الناجمة عن وباء COVID-19.

واتضح من هذه المقارنة أن هذه المؤشرات مترابطة، ففي البلدان التي يعاني مواطنوها من نقص في هذا الفيتامين، كان هناك المزيد من الوفيات.

وجاء في الدراسة أنه "تم تسجيل مستويات منخفضة بشكل خاص من فيتامين D بين سكان إسبانيا، إيطاليا، وسويسرا" حيث كانت الإصابات والوفيات ب‍فيروس كورونا هي الأعلى في القارة الأوروبية.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الدراسة أنه غالبا ما يلاحظ نقص فيتامين D عند كبار السن، لذلك يكونوا هم الأكثر عرضة في الغالب للوفاة بسبب الإصابة بالفيروسات التاجية.

وفي الوقت الحالي، يعمل العلماء على توصيات للوقاية من المرض بمساعدة المواد النشطة بيولوجيا.

وانتشرت جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم تقريبا. وبحسب منظمة الصحة العالمية، أصيب أكثر من ثلاثة ملايين شخص بهذا الفيروس التاجي في العالم ، توفي منهم أكثر من 230 ألف شخص.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الضحايا والمرضى، وتشمل قائمة الدول الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كلا من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دراسة جديدة... نقص هذا الفيتامين يؤدي الى الاصابة بفيروس كورونا
شركات صينية تستغل "كورونا" لصناعة مركبات تتمتع بمزايا مكافحة الفيروسات
تطبيق خبيث يستهدف هواتف أندرويد لسرقة الحسابات المصرفية
علماء صينيون: كورونا سيعود "سنويا".. والحل في "التعايش"
6 عادات سيّئة عليك تجنّبها بعد تناول الطّعام في رمضان!
بدون أميركا.. مبادرة عالمية لتسريع إنتاج لقاح لفايروس كورونا
دراسة: كورونا يمكن أن يعيش في العين لفترات طويلة
بحلول آب المقبل.. علماء يتوقعون التوصل إلى لقاح للوقاية من فيروس كورونا
بدء اختبارات لقاح كورونا على البشر
ماذا تعرف عن حصى الكلى؟!  
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : تحالف الكذابين لعنهم الله.. ...
الموضوع :
تحالف العدوان بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن
مرتضى : اللهم فرج عن شيعة البحرين والجزيرة العربية اللهم دمر الطغمة الفاسدة الحاكمة هناك اللهم فك اسرانا وسجنائنا ...
الموضوع :
أنين شعوب جزيرة العرب!  
مرتضى : متى ما سلم الاقليم نفط كركوك كاملا بيد الحكومة المركزية ..صار له الحق في صرف رواتب موظفيه ...
الموضوع :
الاقليم يرسل ‘فاتورة صادمة’ الى بغداد: ادفعوا هذه المبالغ!
مرتضى : هذا ما يسمى حب الوطن ... اللهم زد في قلوبنا حب الوطن .. لا يتطور اي بلد ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : امريكا المسؤول الاول عن كورونا الم تنتجه هي.. ...
الموضوع :
واشنطن: سنحمل الصين مسؤولية تضرر العالم بشان اخفاء معلومات عن كورونا
فيسبوك