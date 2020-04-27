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6 عادات سيّئة عليك تجنّبها بعد تناول الطّعام في رمضان!


الكثير منا قد يتبع بعض العادات الخاطئة بعد تناوله للطعام، تلك العادات التي يكون من شأنها الزيادة المفرطة في الوزن، وأيضاً تعرض الإنسان لبعض من الأمراض وغير ذلك من تلك الأمور الكثيرة. أهم هذه العادات هي:

1. النّوم:

يسبّب الإنزعاج والإنتفاخ

2. التّدخين:

تدخين سيجارة بعد الأكل يساوي 10 سجائر في آن واحد

3. الإستحمام:

يسبّب زيادة تدفّق الدمّ في اليدين والسّاقين

4. تناول الفاكهة:

يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم والتجشّؤ

5. شرب الشّاي:

يمنع امتصاص كميّة الحديد اللازمة

6. ممارسة التّمارين الرّياضيّة:

تسبّب الإرتداد المعوي والحازوقة والغثيان والقيء

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