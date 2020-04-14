ماذا تعرف عن حصى الكلى؟!  

د ليلى قاسم العجرش*

تتشكل حصى الكلى جراء ترسبات معدنية وأحماض وأملاح في الكليتين أو أحد أجزاء الجهاز البولي، حيث تتشكل الحصى عندما يصبح البول أكثر تركيزًا ويسمح للمواد المعدنية تلك والأحماض بالالتصاق ببعضها مشكلةٍ الحصى.

لا يقتصر تأثير ومضاعفات وجود الحصى على الكلى فقط، وإنما من الممكن أن يؤثر ذلك على أي من أجزاء الجهاز البولي مثل المثانة أو الإحليل، وقد تكون الحصى المتشكلة صغيرة لا تتجاوز حجم حبة رمل أو قد تكون أكبر من ذلك. من غير المحتمل أن تسبب الحصى في الكلى أي شكل من الأضرار الدائمة والكبيرة وإنما يسهل معالجتها عند تشخيصها ولكن وجودها قد يسبب الألم للمريض.

اسباب تشكل حصى الكلى

عمومًا لا يمكن حصر الأسباب ضمن عدة عوامل حيث هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تلعب دور في تكون حصى الكلى، وأبرز هذه الأسباب والعوامل هي

العوامل الوراثية أول ما يمكننا ذكره فيما يخص الأسباب، فالأشخاص الذين لديهم في عوائلهم أشخاص سبق وأصيبوا بحصى الكلى يكونون أكثر عرضة لظهور الحصى لديهم. وكذلك الأشخاص الذين سبق وأصيبوا بحصى الكلى من المرجح جدًا إصابتهم ثانيةً.

عدم شرب كميات كافية من المياه يوميًا يسبب الجفاف وهذا أحد أسباب تشكل الحصى في الكلى، كذلك الأشخاص الذين يعيشون في مناطق حارة والذين يتعرقون كثيرًا لديهم احتمالية أكثر لتشكل الحصى لديهم.

النظام الغذائي الذي يكون غني بشكل مفرط بالبروتين والصوديوم والسكر والأملاح يعزز من احتمالية تشكل الحصى في الكلى، وخاصة الأطعمة الغنية بالكالسيوم تحديدًا.

بحسب بعض الإحصائيات الطبية والدراسات فأن الأشخاص الذين يعانون من البدانة أكثر عرضة من غيرهم لتشكل حصى الكلى لديهم.

بعض أمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب الأمعاء والإسهال المزمن تسبب اضطرابات في عملية الهضم وتؤدي إلى ضعف في امتصاص الكالسيوم والماء خلال الهضم، مما يزيد ذلك من إمكانية تشكل الحصى.

بعض الأمراض الأخرى أيضًا تزيد من احتمالية تشكل الحصى مثل فرط نشاط الغدة الدرقية والحمض الأنبوبي الكلوي وأي التهابات أخرى في الجهاز البولي.

الأعراض

في بداية تشكل الحصى لا تظهر على الشخص أي أعراض، وإنما تبدأ الأعراض بالظهور عندما تبدأ الحصى بالتحرك وقد تنتقل إلى المثانة أو الحالب مسببةً ألم وشعور بعدم الراحة وتختلف شدة الألم الحاصل بين شخص وأخر، حيث يضطر بعض المصابين إلى الانتقال إلى المشفى فورًا نتيجة الألم القوي والمفاجئ الذي يصيبهم.

من الممكن أن تظهر الألآم على فترات متقطعة بين الحين والأخر في أسفل البطن والظهر وعلى جانبي الخصر أو أحدهما. كذلك يظهر الألم عند التبول مع تغير في لون البول إلى الأحمر أو البني وتغير في رائحته أيضًا.

من الأعراض الأخرى التي تظهر على من يعانون من وجود حصى في الكلى غثيان وتقيئ وكثرة التبول بشكل أكثر من المعتاد مع ظهور دم أحيانًا في البول نتيجة تسبب الحصى بجروح للحالب أو مجرى البول.

*اختصاص دقيق امراض الكلى والمسالك البولية .

اختصاص طب الاطفال وحديثي الولادة

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